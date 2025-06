Jan Błachowicz wird offizieller Botschafter von World of Tanks Blitz

World of Tanks Blitz geht aufs Ganze und bringt ordentlich Schlagkraft ins Spiel: Kein Geringerer als der frühere UFC-Champion im Halbschwergewicht, Jan Błachowicz, wird neuer polnischer Botschafter des beliebten Mobile-Panzerspiels. Mit über 40 Profi-Kämpfen und einer beeindruckenden Titelsammlung im MMA gehört der „Legendäre Pole“ zu den ganz Großen, jetzt macht er auch das digitale Schlachtfeld unsicher.

Jan ist nicht nur ein Veteran des Oktagons, sondern auch ein passionierter Gamer – perfekt also für World of Tanks Blitz. Als ehemaliger Weltmeister bei KSW und UFC bringt er die perfekte Kombination aus Kraft, Präzision und Durchhaltevermögen mit.

„Ich freue mich sehr, mit World of Tanks Blitz zusammenzuarbeiten“, sagt Jan Błachowicz. „Ich glaube, dass die dynamischen Panzerkämpfe genau meinen Kampfstil widerspiegeln, und genau wie ich können diese Fahrzeuge ordentlich einstecken.“

Auch das Team hinter Blitz ist begeistert über die Zusammenarbeit:

„Von dem Moment an, als wir uns trafen, wussten wir, dass Jan perfekt zu World of Tanks Blitz passt“, sagt Alina Filipiuk, Brand Managerin bei World of Tanks Blitz. „Als echter Gamer, der für seine Kampfkraft und seinen unzerbrechlichen Willen bekannt ist, ist Jan zweifelsohne ein idealer Botschafter für alle Panzerfahrer da draußen.“

Happy Birthday, Blitz! – 11 Jahre World of Tanks Blitz mit fetten Belohnungen

World of Tanks Blitz feiert stolze 11 Jahre Panzer-Action! Über 180 Millionen Downloads sprechen für sich und zur Feier des Jubiläums fährt Wargaming ein echtes Festprogramm für alle Kommandanten auf. Wer sich bis zum 6. Juli einloggt, bekommt einen exklusiven Festtagsbehälter, je älter euer Account, desto größer die Belohnung! Vom 20. Juni bis 4. Juli läuft das große Blitzfest-Event mit dem neuen Tiger-Maus-Panzer als Highlight. Wer das Event rockt, schaltet sich zudem den Tier VIII Bisonte C45 kostenlos frei. Und ab dem 26. Juni bis 13. Juli gibt’s den mächtigen Turbo Collector-Panzer inklusive legendärer Firestorm-Tarnung.

Das ist aber noch längst nicht alles, World of Tanks Blitz hat für den Geburtstagsmonat noch einige Überraschungen in petto. Also: Einloggen, Belohnungen sichern und auf ins Gefecht!