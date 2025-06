Inazuma Eleven: Victory Road – Neuer Trailer für das Fußball-RPG

Level-5 hat einen neuen Trailer zu Inazuma Eleven: Victory Road veröffentlicht, der den offiziellen Ending-Song des Spiels präsentiert. Das emotionale Musikstück mit dem Titel Guidepost wird von Hinano Iwasaki gesungen und gibt Fans einen weiteren Einblick in die emotionale Tiefe des kommenden Fußball-Rollenspiels.

Guidepost – Ein musikalischer Abschluss für die Reise

Der neue Trailer fokussiert sich ganz auf den Abspannsong Guidepost, der von der japanischen Sängerin Hinano Iwasaki performt wird. Die Lyrics stammen direkt von Level-5-CEO Akihiro Hino, während Komposition und Arrangement von Noriyasu Agematsu und Junpei Fujita übernommen wurden, beide bekannt für ihre Arbeit an diversen Anime- und Spielesoundtracks. Der Song betont die emotionale Reise, die Spieler im Laufe des Spiels erwartet.

Inazuma Eleven: Victory Road erscheint weltweit am 21. August 2025 für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Nintendo Switch, Switch 2 und PC via Steam. Nach jahrelanger Wartezeit bringt Entwickler und Publisher Level-5 damit endlich den neuesten Teil der beliebten Inazuma-Reihe auf den Markt und das erstmals auch mit weltweiter Veröffentlichung zum Launch.

Ein Mix aus Fußball, Anime und Rollenspiel

Die Inazuma Eleven-Reihe verbindet seit jeher temporeichen Fußball mit JRPG-Elementen und einer packenden Anime-Story. Spieler übernehmen die Kontrolle über ein junges, aufstrebendes Fußballteam. Und stellen sich in taktischen Matches mit übernatürlichen Spezialfähigkeiten Gegnern aus aller Welt. Charakterentwicklung, Teamaufbau und cineastisch inszenierte Partien stehen im Fokus. Victory Road bringt sowohl einen umfangreichen Story-Modus als auch kompetitive Online-Modi mit, die neue und alte Fans gleichermaßen ansprechen sollen. Eine Besonderheit: Der Story-Modus ist komplett vertont und orientiert sich stark an der Anime-Serie. Inklusive Zwischensequenzen in hochwertigem Stil.

Neben neuen Gesichtern kehren auch viele Fan-Lieblinge aus früheren Teilen zurück. Die Entwickler versprechen eine Verbindung zwischen alten Legenden und neuen Helden. Was sowohl Nostalgie als auch frischen Wind ins Spiel bringen soll. Das macht Victory Road zu einem echten Highlight für langjährige Fans und Neueinsteiger.