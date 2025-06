In Berlin eröffnet das HoYoverse Café mit Events zu Genshin Impact und Zenless Zone Zero

Die international renommierte Marke für interaktive Unterhaltung, HoYoverse, bekannt für gefeierte Titel wie Genshin Impact, Honkai: Star Rail und Zenless Zone Zero, eröffnet am 20. Juni 2025 ihr weltweit erstes Café in Berlin. Mit diesem neuen Treffpunkt schafft HoYoverse einen immersiven Ort für Fans und Spieler, an dem sich alles um die Geschichten, Charaktere und Universen der beliebten Spiele dreht. Besucher erwartet eine einzigartige Mischung aus thematisch inspirierten Speisen und Getränken, offiziellen Merchandise-Artikeln und kulturellen Veranstaltungen, ein lebendiges Zentrum für Austausch und gemeinsames Erleben der Gaming-Kultur. Bereits im Sommer stehen zwei exklusive Events im Café auf dem Programm.

Im Herzen der deutschen Hauptstadt, einer Metropole, die für ihre kreative Szene und kulturelle Offenheit bekannt ist, lädt das HoYoverse Café Berlin zu einer besonderen Reise ein, bei der urbane Lebensart auf digitale Fantasiewelten trifft. Das Café greift die magischen Welten der HoYoverse-Spiele auf und verbindet sie mit dem Genuss hochwertiger Kaffeespezialitäten, ein Ort, an dem sich die Leidenschaft der globalen Gaming-Community in jedem Detail widerspiegelt. Von liebevoll gestalteten Menüs über realitätsnahe Requisiten und nachgestellte Spielwelten bis hin zu Community-Aktionen rund um Cosplay und Update-Releases wird jeder Besuch zu einem interaktiven Erlebnis.

Dank der vielfältigen und aufgeschlossenen Berliner Szene sowie einer starken lokalen Gaming-Community ist Berlin der ideale Standort für dieses Konzept. Das HoYoverse Café versteht sich nicht nur als thematisch gestalteter Treffpunkt, sondern auch als kulturelles Statement: ein Raum für Individualität, Kreativität und gelebten Community-Geist. Ziel ist es, das klassische Café-Erlebnis neu zu interpretieren, durch interaktive Erlebnisse, emotionale Verbundenheit mit den Spielcharakteren und ein Umfeld, das Austausch und Fantasie beflügelt. Hier wird jede Tasse Kaffee zum Portal in eine andere Welt.

Details zur Eröffnung des HoYoverse Café:

Wann? Juni 2025

Juni 2025 Wo? Rochstraße 4, 10178 Berlin, Deutschland

Rochstraße 4, 10178 Berlin, Deutschland Was? Thema „Genshin Impact“ (20. bis 27. Juni), Thema „Zenless Zone Zero“ (28. Juni bis 13. Juli)

Thema „Genshin Impact“ (20. bis 27. Juni), Thema „Zenless Zone Zero“ (28. Juni bis 13. Juli) Besonderheiten: Indoor- und Outdoor-Bereiche, thematische Speisen und Getränke sowie limitierte Fan-Artikel, verschiedene Events mit Cosplayern, musikalischen Darbietungen und mehr!

Sonderevents im HoYoverse Café im Juni und Juli

Sonderevent zur Eröffnung am 20. Juni

Am 20. Juni ab 10:30 Uhr sind Fans herzlich eingeladen, die feierliche Open-Air-Eröffnung des HoYoverse Cafésmitzuerleben. Auf dem Programm stehen ein Streichquartett mit Musik im Stil von Genshin Impact sowie eine energiegeladene Streetdance-Performance, die den Spirit der Spielewelt auf die Straßen Berlins bringt. Um 11:00 Uhr öffnen sich dann offiziell die Türen des Cafés. Über den Tag hinweg dürfen sich Besucher zudem auf Überraschungs-Giveaways freuen, die zu wechselnden Zeiten verteilt werden. Ein weiteres Highlight: Vom 20. bis 22. Juni übernehmen die bekannten Cosplayer Taryn und hyoga.x als „Ladenbesitzer für einen Tag“ das Café – und sorgen damit für ganz besondere Begegnungen mit der Community.

Genshin Impact „Zu Kaffee und Gefährten!“ (20. bis 27. Juni)

Anlässlich des Releases von Version 5.7 lädt Genshin Impact, das weltweit beliebte Open-World-Abenteuer, vom 20. bis 27. Juni zu einem besonderen Event ins HoYoverse Café Berlin ein: „Zu Kaffee und Gefährten!“. Im Mittelpunkt der Aktion steht die mit Spannung erwartete neue Spielfigur Skirk, die in Version 5.7 erstmals spielbar wird. Passend dazu verwandelt sich das Café in eine atmosphärische Erlebniswelt mit exklusiven Speisen und Getränken, inspiriert von Skirk und Tartaglia, Meisterin und Lehrling.

Auch das Café selbst wird passend zur neuen Spielversion thematisch dekoriert: Von der mysteriösen Story um die Zwillinge bis hin zu visuellen Elementen rund um Skirk, Fans dürfen sich auf ein vollständig überarbeitetes Ambiente freuen. Und weil geteilte Abenteuer doppelt Freude machen, werden alle Reisenden eingeladen, gemeinsam mit Freundinnen und Freunden vorbeizuschauen. Wer nicht allein kommt, kann sich auf besondere Rabatte und exklusive Ingame-Belohnungen freuen, ganz im Geiste des Duos Skirk und Tartaglia!

Exklusive Angebote für Spieler von Genshin Impact

Für neue Spieler und zurückkehrende Spieler wird es verschiedene Angebote geben:

Neue Spieler erhalten einen Gutschein für einen kostenlosen Kaffee.

Zurückkehrende Spieler erhalten einen Gutschein für einen Kaffee mit 50 % Rabatt.

Während des Events wird es ein exklusives Menü für zwei Personen geben, das zwei thematische Getränke, zwei besondere Snacks und zwei Kaffeebohnen-Cookies umfasst.

Zurückkehrende Spieler, die einen Freund mitbringen, erhalten 50 % Rabatt auf das exklusive Menü, sowie Urgestein ×100 und transparente Figurenkarten, nachdem das Menü gekauft wurde.

Zwei aktuelle Spieler erhalten zusammen 25 % Rabatt auf das Menü, sowie Urgestein ×100 und transparente Figurenkarten, nachdem das Menü gekauft wurde.

Auch für den Kauf von Fan-Artikeln im Café gibt es zusätzliche Belohnungen.

„Ridu-Kaffeeklatsch“ von Zenless Zone Zero (28. Juni bis 13. Juli)

Zenless Zone Zero, das gefeierte Urban-Fantasy-Action-RPG, feiert im Juli sein erstes großes Jubiläum – und lädt die deutsche Community ein, diesen besonderen Meilenstein gemeinsam zu begehen. Vom 28. Juni bis 13. Juli findet im HoYoverse Café Berlin der allererste „Ridu-Kaffeeklatsch“ statt, ein exklusives Event für alle Proxys, das auf Vorreservierung basiert. Wer dabei sein möchte, kann sich über den folgenden Link anmelden: https://hoyo.link/ObhJKVQbP

Die Aktion markiert das erste Offline-Café-Event von Zenless Zone Zero in Deutschland und bringt die Atmosphäre von New Eridu direkt ins Herz von Berlin. Freut euch auf kulinarische Highlights im Stil des Spiels – inspiriert von den Figuren aus Version 2.0, darunter Yixuan und Ju Fufu. Auf dem Menü stehen thematisch gestaltete Speisen und Getränke sowie exklusive Merchandise-Artikel wie Fächer und Amulette. Und wie immer gilt: First come, first served– schnell sein lohnt sich!

Darüber hinaus erwarten euch besondere Eintragungsaktionen und jede Menge Ingame-Überraschungen, eine Gelegenheit, die kein echter Proxy verpassen sollte. Der „Ridu-Kaffeeklatsch“ ist erst der Anfang: Im Laufe von Season 2 sind weitere Aktionen dieser Art geplant. Um keine Ankündigung zu verpassen, folgt dem offiziellen X-Kanal von Zenless Zone Zero Deutschland: @ZZZ_DEU. Egal, ob du ein erfahrener Reisender aus Teyvat bist oder gerade erst deine Karriere als Proxy beginnst – das HoYoverse Café Berlin verspricht ein unvergessliches Erlebnis für alle Fans und Newcomer.