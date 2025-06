Helldivers 2: Neues Gratis-Cape erinnert an Review-Bombing-Eklat

Arrowhead Studios beweist Humor und Selbstreflexion: In Helldivers 2 steht ab sofort ein neues Cape namens „Pillars of Freedom“ kostenlos für alle Spieler zur Verfügung und das mit einer ganz besonderen Bedeutung.

Rückblick: Der PSN-Zwang und der folgende Shitstorm

Kurz nach dem erfolgreichen Launch von Helldivers 2 hatte Publisher Sony angekündigt, dass PC-Spieler ein PSN-Konto benötigen, um weiterspielen zu können. Diese Maßnahme kam bei der Community alles andere als gut an und löste eine der heftigsten Review-Bombing-Kampagnen in der Geschichte von Steam aus. Die Bewertung des Spiels stürzte zeitweise massiv ab.

Nach der massiven Kritik zog Sony schließlich zurück: Die PSN-Anbindung wurde gestrichen, und PlayStation verzichtete seitdem bei sämtlichen PC-Releases auf eine Account-Pflicht.

Neue Cape-Optik mit versteckter Botschaft

Jetzt hat das Entwicklerstudio eine kreative Art gefunden, auf den Vorfall zu reagieren. Die kostenlose Cape „Pillars of Freedom“ greift in ihrem Design exakt das Muster der negativen Steam-Bewertungen auf. Was auf den ersten Blick wie ein futuristisches Muster wirkt, ist eine humorvolle Anspielung auf die Schwemme an roten Daumen.

Bereits damals kündigte Arrowhead an, die Situation in ein kosmetisches Item umzuwandeln. Mit dieser Cape setzt das Studio seine Aussage nun konsequent um.

So bekommt ihr das neue Cape

Alle Spieler können das „Pillars of Freedom“-Cape kostenlos über ihr Ingame-Postfach erhalten. Es lohnt sich also, in den kommenden Tagen einen Blick in den Spieleclient zu werfen.

Arrowhead zeigt mit dieser Aktion, wie man souverän mit Kritik umgeht, selbst wenn sie übertrieben ausfällt. Statt das Thema totzuschweigen, wird es in ein kreatives Item verwandelt, das Spielern ein Schmunzeln entlockt. Ein gelungener Umgang mit einem unrühmlichen Kapitel der Helldivers 2-Historie.