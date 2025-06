Senua’s Saga: Hellblade II mit 60 FPS im August für PS5

Was einst als Xbox-Exklusivtitel galt, erscheint nun in optimierter Form für die PlayStation 5: Senua’s Saga: Hellblade II kommt am 12. August 2025 als Enhanced Edition auf Sonys Konsole und das mit flüssigen 60 Bildern pro Sekunde.

Während die ursprüngliche Version auf Xbox Series X|S nur mit 30 FPS lief, bietet die neue Performance-Option deutlich geschmeidigeres Gameplay, insbesondere in Kämpfen und schnellen Sequenzen. Neben der Standard-Edition für 49,99€ erscheint auch eine Deluxe Edition, die zusätzlich eine überarbeitete Fassung des ersten Teils Hellblade: Senua’s Sacrifice enthält. Letztere wird als kostenloses Upgrade für bestehende Besitzer des Originals bereitgestellt. „Jetzt mit Performance-Modus freuen wir uns, die Option zu bieten, das Spiel mit 60 FPS zu erleben. Das Ergebnis ist ein flüssigeres Gameplay, besonders spürbar während der Kämpfe und schneller Bewegungen“, so Will Potter von Ninja Theory.

Neue Features der Enhanced Edition im Überblick:

60 FPS Performance Mode für PS5

Überarbeitete Spielmechaniken , u. a. die Rückkehr des Dark Rot (Permadeath-Element)

Erweiterter Fotomodus für virtuelle Fotografen

Entwicklerkommentar-Modus mit über vier Stunden Making-of-Content

Die Veröffentlichung auf PS5 markiert nicht nur einen technischen Meilenstein, sondern auch einen symbolischen. Dass ein First-Party-Spiel der Xbox nun mit erweiterten Features auf der Konkurrenzplattform erscheint, zeigt, wie sehr sich Microsofts Publishing-Strategie gewandelt hat. Ob Technik-Enthusiasten, Story-Fans oder Screenshot-Künstler, mit der Enhanced Edition erhalten PS5-Spieler eine visuell beeindruckende und spielerisch geschärfte Version eines modernen Indie-Meisterwerks. Der 12. August sollte für viele nun rot im Kalender markiert sein.