Halo könnte sehr bald für PlayStation kommen

Nach Hi-Fi Rush und dem kommenden Gears of War: Reloaded könnte nun auch Halo den Sprung auf die PlayStation schaffen. Damit wäre der letzte große Xbox-Exklusivtitel auf dem Weg zu Sonys Konsole, zumindest wenn man aktuellen Gerüchten Glauben schenkt.

Leak auf PlayStation Store deutet Halo-Release an

Der bekannte Dataminer @grunt.api behauptet, im Backend des PlayStation Stores Hinweise auf einen Titel entdeckt zu haben. „Ein Halo-Spiel kommt, sehr bald, auf die PlayStation“, so der Leaker. Er habe entsprechende Daten in der Retail-API von Sonys digitalem Store gefunden.

Auf Nachfrage stellte er klar, dass es sich nicht um The Master Chief Collection oder Halo Infinite handeln soll. Das lässt Raum für Spekulationen, insbesondere da sich ein Remake oder Standalone-Release von Halo: Combat Evolved seit Wochen hartnäckig in der Gerüchteküche hält. Auch Phil Spencer hatte während des letzten Xbox Showcase das Comeback einer klassischen Marke angeteasert, was viele als klare Anspielung auf Halo interpretierten. In Kombination mit Microsofts jüngstem Kurswechsel, ihre Spiele breiter zu veröffentlichen, erscheint ein PS5-Release nicht mehr ausgeschlossen.

Obwohl es sich hier bislang nur um einen Leak handelt, wird das Gerücht durch die Anzahl an fliegenden Gerüchten und Kommentaren aus der Branche immer glaubwürdiger. Microsoft scheint aktuell bereit zu sein, mit früheren Exklusivmarken neue Märkte zu erschließen.

Was könnte kommen?

Die wahrscheinlichste Variante wäre laut Insiderkreisen eine eigenständige Version von Halo: Combat Evolved, vergleichbar mit dem Vorgehen bei Gears of War: Reloaded. Das würde sowohl den Nostalgie-Faktor bedienen als auch neuen Spielern den Einstieg in die legendäre Shooter-Reihe erleichtern.