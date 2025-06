Großes „Bushidō“-Update für Sengoku Dynasty

Das Entwicklerstudio Superkami und Publisher Toplitz Productions haben das nächste große Inhaltsupdate für Sengoku Dynasty veröffentlicht. Ab sofort steht Version 1.1 mit dem Titel „Bushidō“ zum Download bereit.

Seit dem Start im Early Access hat sich das Spiel, eine Mischung aus Lebenssimulation, Siedlungsbau, Survival und Action, stetig weiterentwickelt. Dabei wurden sowohl Community-Feedback als auch die geplante Roadmap berücksichtigt. Mit dem neuen Update wird das Spielerlebnis nun um eine spannende neue Herausforderung erweitert: Überfälle auf deine Siedlungen.

Im feudalen Japan des Nata-Tals greifen nun Banditen in mehreren Wellen deine Dörfer an, mit dem Ziel, Glockentürme zu zerstören und Lager zu plündern. Spieler können Verteidigungsanlagen errichten, Wachen einteilen und ihre Bewohner schützen, oder die Angreifer verfolgen und ihnen die Beute wieder abnehmen. Wer lieber in Ruhe spielt, kann die Überfälle auch vollständig deaktivieren.

Die Gefahr ist allgegenwärtig: Auch wenn du Banditenlager zerstörst, bleibt ein Restrisiko. Gerüchte über bevorstehende Angriffe helfen dir jedoch, dich rechtzeitig vorzubereiten.

Neben den neuen Gameplay-Elementen bringt das „Bushidō“-Update zahlreiche Fehlerbehebungen, Erweiterungen und Komfortverbesserungen mit sich. Die vollständigen Patch-Notes findest du auf der offiziellen Steam-Seite.

Sengoku Dynasty ist derzeit bereits auf Steam, GOG.com und im Epic Games Store erhältlich. Die Konsolenversionen sind in Arbeit und sollen im Sommer erscheinen.