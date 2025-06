Genshin Impact 5.7: Skirk – Schülerin des Sünders, Lehrerin der Narren

Am 18. Juni ist es so weit, HoYoverse hat den Release der Version 5.7 von Genshin Impact „Raum und Zeit, wo es dich gibt“ bekanntgegeben. Die neue Figur Skirk ist hier einer der wichtigsten neuen Inhalte. Sie verbindet eine starke und rätselhafte Persönlichkeit mit einer tiefen Bindung an den Abgrund. Im Kampf kann sie sich mit zwei charakteristischen Kampfstilen behaupten. Doch es braut sich eine erneute Unruhe zwischen den Zwillingsschwestern zusammen, die bedrohliche Dunkelheit rückt im neuen Archontenauftrag immer näher. So steuert die Geschichte der Zwillingsschwestern auf eine entscheidende, neue Phase zu.

Die heiß erwartete Version 5.7 von Genshin Impact bringt spannende Neuerungen. Skirk, eine geheimnisvolle Meisterin des Grafen, wird endlich spielbar. Sie lernte einst unter Surtalogi, einem der fünf Sünder von Khaenri’ah. Als 5-Sterne-Kryo-Figur nutzt Skirk eine als Kryo-Kraft getarnte Macht des Abgrunds und kann zwischen zwei Kampfstilen wechseln. Dabei nutzt sie keine Elementarenergie, sondern eine eigene Ressource namens „List der Schlange“. In Teams mit Hydro- und Kryo-Charakteren kann sie besonders effektiv sein und deren Elementarfähigkeiten verbessern.

Neben Skirk gesellt sich Dahlia, ein neuer 4-Sterne-Hydro-Support und Diakon der Favonius-Kathedrale, zur Charakterliste. Er kann einen erneuerbaren Schild erzeugen, die Angriffsgeschwindigkeit der Truppe steigern und Gegnern mit Hydro Schaden zufügen. Während Skirk und Dahlia in der ersten Hälfte der Aktionsgebete verfügbar sind, folgen Pyro-Archon Mavuika und Émilie später.

Die Hauptgeschichte „Gutenachtgeschichte“ wird weitergeführt und rückt den Reisenden und sein Geschwisterteil in den Fokus. Der Orden des Abgrunds beginnt sich in Natlan zu mobilisieren, während Dainsleif sich auf eine neue Weise dem Reisenden anschließt. Geheimnisse rund um den Geschwisterteil könnten dabei endlich ans Licht kommen.

Die Sumeru-Akademie veröffentlicht ein neues taktisches Abenteuer-Simulationsspiel, bei dem Spieler ihre Teams strategisch zusammenstellen und verschiedene Routen erkunden können. Beim Abschluss der Herausforderungen winkt neben Urgestein die Möglichkeit, Sethos ins Team einzuladen.

Ein neuer Kampfmodus namens „Düsterer Ansturm“ feiert sein Debüt: Spieler können gegen drei wechselnde Bosse antreten, sechs Schwierigkeitsgrade meistern und Artefakte sowie das neue Item „Staub der Erleuchtung“ sammeln, das die Bonusattribute von Artefakten neu zuweist.

Abseits der großen Abenteuer gibt es frische Erzählungen aus Teyvat. Thoma kehrt nach Mondstadt zurück, Neuvillette besucht das Dorf Mérusea, und Dori versucht in Inazuma Sayu etwas zu verkaufen.

Zusätzlich bringt Version 5.7 Optimierungen für die Mobilversion, neue Herausforderungen und die Möglichkeit, zerbrechliches Harz für dreifache Belohnungen einzusetzen.

Genshin Impact Version 5.7 erscheint am 18. Juni, spielbar auf PlayStation®, Xbox, PC, Android und iOS. Weitere Infos finden sich auf der offiziellen Webseite oder den Social-Media-Kanälen von Genshin Impact.