Front Mission 3: Remake erscheint heute für Nintendo Switch

Nach langem Warten ist es endlich so weit: Front Mission 3: Remake erscheint heute, am 26. Juni 2025, exklusiv für Nintendo Switch. Das Taktik-Rollenspiel von Forever Entertainment bringt einen der beliebtesten Teile der Mecha-Strategiereihe in überarbeiteter Form zurück. Inklusive grafischer Verbesserungen, orchestrierter Musik und neuer Gameplay-Features.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Zwei Story-Pfade, taktische Kämpfe und emotionale Entscheidungen

Im Mittelpunkt der Handlung stehen Kazuki Takemura und Ryogo Kusama, zwei befreundete Testpiloten aus Japan, die durch eine scheinbar harmlose Lieferung in einen internationalen Militärkonflikt verwickelt werden. Spieler müssen sich entscheiden, welchem Handlungsstrang sie folgen wollen. Unterstützen sie die USN (United States of the New Continent) und erfahren mehr über die Wissenschaftlerin Emma Klamsky? Oder wählen sie den Weg der Volksrepublik Da Han Zhong (DHZ) und kämpfen Seite an Seite mit Kazukis Schwester Alisa Takemura?

Die Entscheidung beeinflusst nicht nur den Verlauf der Geschichte, sondern auch die Charakterentwicklung und Kampfsituationen.

Neue Features und technische Verbesserungen

Die Neuauflage wurde vollständig überarbeitet und bietet zahlreiche Features, die sowohl Veteranen als auch Neueinsteiger begeistern dürften.

Zwei komplett unterschiedliche Story-Kampagnen , abhängig von den Entscheidungen der Spieler

Modernisierte Grafik mit verbesserten Animationen und überarbeitetem Design

Neu orchestrierter Soundtrack basierend auf der klassischen Musik des Originals

Wanzers-Customization : Neue Tarnfarben und individuelle Anpassungen der Kampf-Mechs

Quick Combat Mode für schnelle Gefechte ohne lange Vorbereitung

Ein Remake mit hohen Erwartungen

Front Mission 3: Remake wurde ursprünglich bereits 2022 während einer Nintendo Direct angekündigt und galt lange als „verschollen“. Nach einem kurzen Lebenszeichen auf der Tokyo Game Show 2024 ist der Titel nun pünktlich zum Sommer 2025 bereit für den Launch. Das Spiel bildet den Abschluss der Remake-Trilogie nach Front Mission 1st und Front Mission 2. Zwei Titel, die zum Release teils kritisiert, aber durch Patches spürbar verbessert wurden.

Die Hoffnung liegt nun auf Front Mission 3, das von vielen Fans der Reihe als der beste Serienableger gilt. Mit mehr Entwicklungszeit, technischer Optimierung und neuen Features stehen die Chancen gut, dass dieses Remake den hohen Erwartungen gerecht wird.