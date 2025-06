Fortnite und Bruno Mars – Jetzt wirds musikalisch

Fortnite-Fans können sich auf einen heißen Sommer freuen: Mit dem neuen Modus Blitz Royale und dem Start der Saison 9 im Fortnite Festival, die von niemand Geringerem als Bruno Mars angeführt wird, liefert Epic Games gleich zwei große Highlights, die das Battle-Royale-Erlebnis neu aufmischen.

Blitz Royale: Battle Royale im Fünf-Minuten-Takt

Seit dem 15. Juni ist „Blitz Royale“ live – ein temporeicher, neuer Spielmodus für 32 Spieler, der auf maximal fünf Minuten lange Matches setzt. Ideal für alle, die zwischendurch ein schnelles Game zocken wollen, sei es auf Konsole, PC oder unterwegs auf dem Smartphone. Der Modus richtet sich an Solo-Spieler und Vierer-Squads und spielt sich auf einer kompakten Karte mit erhöhtem Tempo.

Alle Teilnehmer starten mit dem gleichen Item, gleiche Chancen für alle! Wer jedoch Gegner eliminiert oder Sturmphasen überlebt, levelt im Match auf und schaltet bessere Waffen und Power-ups frei. Die Kombination aus Skill, Tempo und Risiko macht Blitz Royale zu einer echten Herausforderung mit hohem Suchtpotenzial.

Ein weiterer Clou: Der wöchentliche Wechsel des Loot Pools sorgt dafür, dass kein Match dem anderen gleicht. Damit bleibt der Modus bis zu seinem Ende am 15. Juli frisch und spannend. Für Mobile-Gamer gibt es gute Nachrichten: Fortnite läuft wieder auf iOS (in der EU) und kann über verschiedene Plattformen wie NVIDIA GeForce NOW, Xbox Cloud Gaming und Amazon Luna auch via Streaming gespielt werden.

Bruno Mars übernimmt Fortnite Festival Saison 9

Doch nicht nur Battle-Royale-Fans kommen auf ihre Kosten. Fortnite Festival geht mit Saison 9 in eine neue Runde und Bruno Mars steht als Icon der Saison im Rampenlicht. Ab dem 18. Juni bringt der 16-fache GRAMMY-Gewinner mit seinem unverkennbaren Stil frischen Glanz auf die Bühne.

Im neuen Musik Pass gibt’s unter anderem das exklusive „Die With A Smile“-Outfit, das auf Brunos gleichnamigem Musikvideo basiert. Dazu gesellen sich passende Rücken-Accessoires, Gitarren und Jam Tracks wie „Bonde Do Brunão“ oder „Bruno-San’s Theme Song“. Besonders Fans von Musik und Stil kommen beim „World Tour Paket“ voll auf ihre Kosten: Vom nostalgischen „Bruno’s Collection“-Accessoire bis zur abgefahrenen „Gacha Keys“-Keytar ist alles dabei.

Fortnite legt aber nicht nur inhaltlich nach: Saison 9 bringt auch technische Verbesserungen, etwa die Rückkehr der Allzeit-Highscores, ein neues Zufallsmusik-System („True Random“) und eine schnellere Song-Navigation im Festival-Menü. PS5-Spieler dürfen sich über ein praktisches Update freuen – das Festival-Menü lässt sich jetzt direkt mit dem Gitarren-Controller öffnen.

Bruno Mars besondere Fortnite Beats und Battle

Epic Games beweist einmal mehr, wie vielseitig Fortnite inzwischen geworden ist. Ob man lieber mit vollem Einsatz fünfminütige Matches spielt oder mit Bruno Mars und Lady Gaga über die Festivalbühne jammt, Action, Style und Innovation sind garantiert. Wer Fortnite liebt, sollte sich Blitz Royale und die Festival-Highlights mit Bruno Mars auf keinen Fall entgehen lassen.

Weitere Fortnite News findet ihr hier: