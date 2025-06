Entwickler von World of Tanks unter Beschuss

Russland erklärt die Entwickler von World of Tanks zu „Mitgliedern einer extremistischen Organisation“.

In einer kontroversen Entscheidung hat ein Gericht in Moskau die Gründer und Führungskräfte der Spieleentwickler Wargaming und Lesta Games, Victor Kislyi und Malik Khatajiev, zu „Mitgliedern einer extremistischen Organisation“ erklärt. Diese Maßnahme erfolgte kurz nach Anschuldigungen des russischen Generalstaatsanwalts. Er bezog sich auf angeblich „antirussische“ Aktivitäten im Zusammenhang mit einer Spendenkampagne von World of Tanks für die Ukraine im Jahr 2023.

Konkret lautet die Beschuldigung, dass Victor Kislyi und Malik Khatajiev extremistische Aktivitäten, insbesondere durch ihre Beteiligung an der Unterstützung von Wargaming Ukraine, begünstigten. Diese Kontroverse begann, als Wargaming im Jahr 2022 seine Büros in Russland und Weißrussland schloss. Die Entwicklung der russischen Version von World of Tanks übernahm fortan Lesta Games. Im Jahr 2023 startete Wargaming eine Spendenaktion innerhalb des Spiels, um medizinische Hilfe für die Ukraine zu finanzieren.

Als Reaktion auf die Gerichtsentscheidung ordnete das Gericht die Beschlagnahme aller Anteile an Lesta Games an. Die Vermögenswerte könnten voraussichtlich an den Staat fallen und dort möglicherweise an ein „geeignetes russisches Unternehmen“ gehen.

Dies hat Bedenken unter den Spielern von World of Tanks hervorgerufen, obwohl der Vertreter des IT-Komitees der Staatsduma, Anton Gorelkin, betonte, dass Spieler, die In-Game-Käufe tätigen, nicht für politische Aktivitäten verantwortlich gemacht werden können.

Die Situation wirft Fragen zur Meinungsfreiheit und zur Interpretation von Unternehmensaktivitäten in Russland auf. Dies gilt insbesondere in Bezug auf internationale Spendenaktionen und deren politische Auslegung.

Quelle: dev.ua