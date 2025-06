Edens Zero – Demo jetzt für PS5, Xbox Series & PC verfügbar

Publisher Konami hat heute eine spielbare Demo zu EDENS ZERO veröffentlicht, dem kommenden 3D-Action-RPG basierend auf dem beliebten Manga- und Anime-Franchise von Hiro Mashima, dem Schöpfer von Fairy Tail und Rave Master. Die Demo ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC via Steam und Microsoft Store verfügbar.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Spielstand-Übertragung ins Hauptspiel möglich

Wer sich bereits vor dem offiziellen Release einen Eindruck vom Spiel verschaffen möchte, kann dies mit der Demoversion tun. Und Spielstände aus der Demo lassen sich in die Vollversion übertragen, die am 15. Juli 2025 erscheint. Allerdings weist Konami darauf hin, dass in der Demo keine Trophäen oder Achievements freigeschaltet werden können.

Worum geht es in EDENS ZERO?

EDENS ZERO basiert auf der gleichnamigen Manga-Reihe und erzählt die Geschichte von Shiki Granbell und seiner bunt zusammengewürfelten Crew, die sich auf eine abenteuerliche Reise durch das All begeben. Auf ihrer kosmischen Odyssee besuchen sie zahlreiche Planeten, treffen auf neue Freunde und stellen sich mächtigen Gegnern entgegen.

Anime trifft Action-RPG

Das Spiel bietet klassische Action-RPG-Mechaniken mit einer Anime-inspirierten 3D-Grafik, die die Charaktere und Schauplätze detailgetreu zum Leben erweckt. Auch Fans der Vorlage dürfen sich freuen. Die Story wurde gemeinsam mit Hiro Mashima und dem Verlag Kodansha umgesetzt. Und viele der bekannten Szenen sind mit vertonten Zwischensequenzen umgesetzt, was immer schön ist.

EDENS ZERO erscheint am 15. Juli 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC über Steam und den Microsoft Store. Wer schon jetzt einen ersten Blick wagen will, kann sich die Demo kostenlos herunterladen.