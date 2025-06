Dragon Ball Gekishin Squadra bringt ein MOBA auf Switch & PlayStation

Das ehemals als Dragon Ball Project: Multi bekannte Spiel heißt nun offiziell Dragon Ball: Gekishin Squadra und erscheint nicht nur für PC, iOS und Android, sondern auch für PlayStation 5, PlayStation 4 und Nintendo Switch. Das kündigten Bandai Namco und Entwickler Ganbarion offiziell an. Außerdem wurde ein offener Netzwerktest auf allen Plattformen für den 12. bis 16. Juni 2025 bestätigt.

4v4-Kämpfe im Dragon Ball-Universum – Teamplay im Fokus

In Dragon Ball: Gekishin Squadra startet ihr in intensive 4-gegen-4-Matches, in denen taktisches Teamplay und Rollenverteilung entscheidend sind. Zum ersten Mal in der Geschichte der Reihe steht nicht der Einzelkampf im Vordergrund, sondern die Kooperation mit anderen Spielern. Jede Runde beginnt mit Basisfähigkeiten – doch im Laufe des Matches könnt ihr durch Leistung neue, mächtige Angriffe und Fähigkeiten freischalten, mit denen ihr nicht nur andere Spieler, sondern auch mächtige Boss-Gegner vom Feld fegt.

Die spielbaren Charaktere sind in drei Rollen unterteilt, die unterschiedliche Spielstile und Aufgaben mit sich bringen:

Damage – Direkte, offensive Helden mit hoher Schlagkraft. Ideal für aggressive Spieler:innen.

Tank – Zähe Kämpfer, die Schaden einstecken und das Team im Gefecht stabilisieren.

Technical – Unterstützer mit Buffs, Debuffs und Kontrolleffekten, um das Team taktisch zum Sieg zu führen.

Spieler:innen können ihre Lieblingscharaktere nach Wunsch anpassen:

Neben Skins gibt es auch individuelle Entrance-Animationen und spezielle Finisher, mit denen ihr eurer Lieblingsfigur einen persönlichen Touch verpasst. So könnt ihr euren Lieblingshelden im typischen Dragon Ball-Stil einzigartig gestalten und eure Verbundenheit zur Marke optisch zur Schau stellen.

Offener Netzwerktest vom 12. bis 16. Juni 2025

Für alle, die schon vorab reinschnuppern wollen:

Ein Open Network Test findet zwischen dem 12. Juni um 02:00 Uhr (MESZ) und dem 16. Juni um 01:59 Uhr (MESZ) statt – plattformübergreifend auf PS5, PS4, Switch, PC, iOS und Android. Dies ist die perfekte Gelegenheit, um das Gameplay selbst auszuprobieren und erste Eindrücke zu sammeln.