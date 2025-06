Dragon Age: The Veilguard und seine schwierige Entwicklungsgeschichte

Ein neuer Bericht von Bloomberg hat frische Details zur schwierigen Entwicklungsgeschichte von Dragon Age: The Veilguard ans Licht gebracht. Das ambitionierte Rollenspiel von BioWare konnte offenbar nicht alle Erwartungen erfüllen – und das nicht nur auf Seiten der Spielerschaft, sondern auch intern bei Publisher Electronic Arts.

Laut dem Bericht begann die Entwicklung von The Veilguard ursprünglich als Live-Service-Spiel, ganz im Stil von Titeln wie Destiny oder Anthem. Doch nach massiver Kritik am Konzept, sowohl intern als auch extern, entschloss man sich bei BioWare, die Ausrichtung radikal zu ändern: The Veilguard wurde in ein klassischeres, storybasiertes Singleplayer-Rollenspiel umgewandelt. Dieser Kurswechsel führte jedoch zu zahlreichen Umstrukturierungen und Problemen in der Produktion.

Interne Machtkämpfe zwischen Dragon Age und Mass Effect

Besonders brisant: Der Bericht beschreibt Spannungen zwischen den Entwicklerteams von Dragon Age und Mass Effect. Nachdem ehemalige Mass Effect-Direktoren mehr Kontrolle über das Projekt übernahmen, soll es zu massiven Reibereien gekommen sein. Laut Bloomberg hieß es intern, die Dragon-Age-Leitung habe „schlechte Arbeit geleistet“ und wurde zunehmend von zentralen Meetings ausgeschlossen.

Auch David Gaider, ehemaliger Chefautor der Dragon-Age-Reihe, äußerte sich dazu im Interview: „Es schien immer so, als würde das Mass-Effect-Team bei Meetings mit EA stets bekommen, was es wollte. Das Dragon-Age-Team hingegen musste sich ständig gegen Widerstände behaupten.“

Diese Differenzen dürften nicht nur die kreative Ausrichtung beeinflusst haben, sondern auch das allgemeine Arbeitsklima im Studio. Auch wenn The Veilguard nicht das große Comeback für die traditionsreiche Dragon-Age-Reihe wurde, handelt es sich laut Bloomberg nicht um einen kompletten Fehlschlag. Trotz solider Technik und beeindruckender Inszenierung habe dem Spiel laut Kritikern die erzählerische Tiefe und spielerische Freiheit früherer BioWare-Titel gefehlt.

Ausblick: Neues Mass Effect in Entwicklung

Nach dem durchwachsenen Launch von The Veilguard kam es laut dem Bericht zu weiteren Entlassungen bei BioWare. Parallel dazu soll sich ein neues Mass Effect bereits in aktiver Entwicklung befinden, was die internen Ressourcenverteilungen bei EA erneut in den Fokus rückt.