Die Meta Quest 3S und Xbox Cloud Gaming

Zur Feier des Xbox Cloud Gamings (Beta) hat Meta die Veröffentlichung der Meta Quest 3S Xbox Edition angekündigt, die zunächst in Großbritannien und den USA erhältlich sein wird. Nutzende in Deutschland müssen jedoch nicht auf die neuen Mixed-Reality-Erlebnisse verzichten: Mit der regulären Meta Quest 3S und der Xbox-App lassen sich dieselben beeindruckenden Funktionen nutzen.

Die Meta Quest 3S eröffnet eine Vielzahl spannender Möglichkeiten. Über Xbox Cloud Gaming (Beta) können Hunderte von Xbox-Spielen direkt auf das Headset gestreamt werden, vorausgesetzt, man besitzt eine Game-Pass-Ultimate-Mitgliedschaft. Titel wie South of Midnight, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, Avowed und Towerborne lassen sich auf einem virtuellen Mixed-Reality-Screen mit über sieben Metern Breite erleben. Auch Free-to-Play-Spiele wie Fortnite sind verfügbar und machen die Plattform besonders zugänglich. Dank der Xbox-App lässt sich die Konsole zudem bequem unterwegs nutzen, ideal für mobiles Gaming.

Ein weiteres Highlight ist das vollfarbige Passthrough, das die reale Umgebung nahtlos mit der virtuellen Welt verbindet und so immersive Mixed-Reality-Erlebnisse ermöglicht, unabhängig vom Standort. Im Meta Horizon Store steht eine umfangreiche Bibliothek an VR- und Mixed-Reality-Spielen und -Apps bereit, darunter beliebte Titel wie Beat Saber, Gorilla Tag und BONELAB sowie VR-Versionen bekannter Franchises wie Batman: Arkham Shadow, Assassin’s Creed Nexus VR und Among Us VR. Für die nötige Leistung sorgt der Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2-Chip, der blitzschnelle Ladezeiten und beeindruckende Grafik ermöglicht.

Die Meta Quest 3S ist ab einem Preis von 329,99 € im Meta Quest Store erhältlich.