Der neue G10+ von 3i – Was ist Schmutzkompression?

Der G10+ ist ein neuer, innovativer Staubsaugroboter der Smart-Home-Marke 3i. Dank der neuen Schmutzkompressionstechnik, ist er in der Lage auch ohne Absaugstation bis zu 60 Tage ohne Entleerung zu arbeiten. So wird neben dem Platzbedarf auch die Geräuschkulisse reduziert. Darüber hinaus holt er dank ausfahrbarer Seitenbürste und adaptivem Mopp-Pad den Schmutz auch aus der letzten Ecke.

Geräuschlose Schmutzkompression

Die innovative, patentierte Schmutzkompression des G10+ von 3i funktioniert wie folgt: Eine mechanische Schaufel verdichtet Staub und Schmutz bereits während des Reinigungsvorgangs. Dadurch kann der Roboter bis zu 60 Tage lang Schmutz in seinem extragroßen 1000-ml-Staubbehälter sammeln, ganz ohne manuelles Entleeren. Für zusätzliche Hygiene sorgt ein integriertes UV-Licht, das den gesammelten Schmutz automatisch desinfiziert und so für ein noch saubereres Zuhause sorgt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Absaugstationen arbeitet das Kompressionssystem des G10+ nahezu geräuschlos und kommt ganz ohne Einwegbeutel aus, das ist nicht nur umweltfreundlich, sondern spart auch laufende Kosten. Die mitgelieferte Ladestation ist besonders kompakt und leicht, lässt sich flexibel platzieren und passt sowohl in große Häuser als auch in kleine Wohnungen.

Reinigen bis in jede Ecke

Für eine gründliche Reinigung selbst in schwer erreichbaren Bereichen ist der 3i G10+ mit der innovativen UltraReach™-Seitenbürste und einem intelligenten Mopp-System ausgestattet. Die Seitenbürste fährt bei Bedarf automatisch aus und leitet Schmutz zuverlässig in den Saugkanal. So werden auch Ecken erreicht und entlang von Kanten wird gereinigt. Mit einer beeindruckenden Saugleistung von 18.000 Pa, mehr als doppelt so stark wie viele vergleichbare Modelle, entfernt der G10+ mühelos sowohl feinen Staub als auch groben Schmutz.

Das adaptive Mopp-Pad wurde speziell dafür entwickelt, stets in engem Kontakt mit Fußleisten und Wandkanten zu bleiben. So sorgt es in einem einzigen Wischvorgang für eine lückenlose, gleichmäßige Reinigung.

Intelligente Technologie auf Flaggschiff-Niveau

Der 3i G10+ setzt auf modernste Technologie für eine besonders smarte Reinigung. Ausgestattet mit dem fortschrittlichen dToF-LiDAR-Navigationssystem und der KI-gestützten Hinderniserkennung, bekannt aus dem Premium-Modell S10 Ultra, erstellt der G10+ präzise Karten deiner Wohnräume. Statt gegen Möbel zu stoßen oder sich zu verirren, erkennt er mithilfe seiner KI-Kamera über 128 verschiedene Objekttypen und navigiert sicher durch dein Zuhause.

Dabei passt er seine Reinigungsleistung intelligent an: Saugkraft und Wasserfluss werden automatisch je nach Verschmutzungsgrad reguliert. In dunklen Bereichen aktiviert der Roboter sogar ein integriertes LED-Licht, um Hindernisse zuverlässig zu erkennen und eine gründliche Reinigung sicherzustellen.

Teppicherkennung mit Feingefühl

Ein integrierter Ultraschallsensor erkennt Teppiche frühzeitig, noch bevor der Mopp sie berührt. Sobald ein Teppich erkannt wird, hebt sich das Moppmodul automatisch um 10 mm an, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Über die 3i-App lassen sich individuelle Einstellungen für verschiedene Teppicharten vornehmen: Hochflorteppiche können ausgelassen, die Saugkraft auf Kurzflor erhöht oder Kunststoffmatten wie Hartböden behandelt werden. So wird eine effektive Reinigung ohne Kreuzkontamination gewährleistet.

Komfortable Steuerung und smarte Funktionen

Neben der Teppichpflege bietet der G10+ eine Vielzahl praktischer App-Funktionen: Reinigungspläne, No-Go-Zonen, Nicht-Stören-Modus und vieles mehr lassen sich bequem konfigurieren. Dank der Kompatibilität mit Google Assistant und Alexa kann man den G10+ auch ganz einfach per Sprachbefehl steuern.

Preis und Verfügbarkeit:

Der 3i G10+ wird ab dem 16. Juni für 399 € (UVP 449 €) bei Amazon erhältlich sein. Mit dem bis zum 30. Juni 2025 gültigen Rabattcode G10DESAVE10 erhält man zudem zusätzliche 10 % Rabatt, wodurch der Preis auf attraktive 359 € sinkt.

Weitere Informationen finden sich bei 3i.