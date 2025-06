Delta Force, der beliebte F2P-Shooter, erscheint für Konsolen

Team Jade bringt den Free-to-Play-Shooter Delta Force endlich auch auf Konsole. Ab dem 19. August 2025 dürfen sich PS5- und Xbox-Series-Spieler auf rasante Multiplayer-Gefechte und die kampagnenbasierte „Black Hawk Down“-Mission freuen. Auf dem PC beginnt die neue Season „Break“ bereits am 9. Juli, mit neuen Karten, Operator, Gameplay-Mechaniken und mehr.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

„Black Hawk Down“: Kampagne als kostenloses DLC zum Start

Zum Konsolen-Launch wird auch die Black Hawk Down-Einzelspielerkampagne bereitgestellt, kostenlos für alle. Diese Mission ist stark an den bekannten Kriegsfilm angelehnt und liefert taktisch inszenierte Feuergefechte in urbanem Terrain. Parallel zur Konsolenveröffentlichung startet am 9. Juli auf PC die neue Season „Break“. Diese bringt eine Vielzahl neuer Inhalte:

Neue Operations-Karte: Tide Prison

Spieler infiltrieren ein geheimes Hightech-Inselgefängnis, das von der Fraktion Haavk kontrolliert wird. Die Besonderheit: Man beginnt unbewaffnet als getarnter Gefangener und muss seine Ausrüstung erst zurückerlangen, entweder alleine oder mit dem Squad. Außerdem neu: Schwimmen und Tauchen inklusive Unterwasser-Erkundung.

Neue Warfare-Karte: Cyclone

Eine tropische Insel mit versteckter ICBM-Raketenbasis wartet auf intensive Infanterie- und Fahrzeuggefechte. Dynamisches Wetter verändert die Spielsituation in Echtzeit und erhöht den taktischen Anspruch.

Neuer Operator: Tempest

Tempest ist mit einem Exoskelett ausgestattet, das ihre Mobilität steigert. Sie nutzt Notfall-Ausweichmanöver und ein aufladbares Bohrgerät, das Gegner entwaffnet, ideal für den Nahkampf. Tempest ist im Battle Pass kostenlos enthalten.

Weitere Neuerungen in Season „Break“:

Neue Waffen (u.a. Sturmgewehr und Compoundbogen)

Neue Fahrzeuge (z. B. Jet-Skis)

Verbesserungen am „Victory Unite“-System: neues Kommandozentrum in Echtzeit und reduzierte Respawn-Zeit durch Unterstützung per Call-In

Arknights-Crossover bringt bekannte Operator-Looks

Ein besonderes Highlight ist das kommende Crossover mit dem Mobile-Hit Arknights. Spieler dürfen sich auf spezielle Skins für Operator freuen. Erste Enthüllungen zeigen unter anderem einen Stinger-Skin im Executor-Stil und Luna im Schwarz-Look. Auch die Charaktere Toxik und Hackclaw werden Teil der Kooperation sein, weitere Details folgen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Delta Force ist bereits für PC über Steam, Epic Games Store und als direkter Client-Download verfügbar. Der Konsolen-Release erfolgt am 19. August 2025 für PS5 und Xbox Series. Die Inhalte der neuen Season „Break“ stehen ab dem 9. Juli zunächst auf dem PC bereit.