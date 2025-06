Call of Duty: Black Ops 6 & Warzone – Season 4 Reloaded

Am 2. Juli 2025 geht Call of Duty: Black Ops 6 und Warzone mit Season 4 Reloaded in die nächste heiße Phase! Mit brandneuen Inhalten, legendären Gameplay-Updates und einem cel-shading Look, der den Comic-Faktor aufs Maximum dreht, erwartet Fans ein massives Mid-Season-Update, das keine Wünsche offenlässt.

Mit dabei: neue Multiplayer-Maps, frische Warzone-Features, ein völlig durchgeknalltes Beavis & Butthead Tracer Pack und Zombies-Action in animierter Optik – alles gebündelt in einem epischen Inhalts-Drop.

Black Ops 6 Multiplayer – Zwei neue Maps und Party-Modus im Cel-Shading-Look

Rolling Hills Distillery (Fringe) : Die ikonische Karte aus Black Ops 3 kehrt in überarbeiteter Form zurück – inklusive Whiskybrennerei-Setting!

: Die ikonische Karte aus Black Ops 3 kehrt in überarbeiteter Form zurück – inklusive Whiskybrennerei-Setting! Eclipse Strike (Neu): Taktische Feuergefechte im stylischen Nachtclub mit Neonlicht, Beats und düsterer Atmosphäre.

CODtoons Moshpit & Party Ops: Spielt 6v6-Respawn-Modi auf stilisierten Cel-Shading-Versionen beliebter Karten wie Nuketown und Babylon. Im neuen „Party Ops“-LTM tretet ihr in abgedrehten Minigames gegeneinander an – vom Dance-Off bis zum Bo-Stab-Fangspiel.

Black Ops 6 Zombies – Cel-Shading trifft auf Hardcore-Horden

Liberty Falls – Cel-Shaded : Überlebt eine neue Boss-Herausforderung im animierten Design.

: Überlebt eine neue Boss-Herausforderung im animierten Design. Starting Room Mode : Kämpft euch auf jeder Karte durch endlose Zombie-Wellen – im eingeschränkten Startbereich!

: Kämpft euch auf jeder Karte durch endlose Zombie-Wellen – im eingeschränkten Startbereich! Leaderboard-Events: Zeigt der Community, wer der wahre Zombie-König ist.

Warzone – Rebirth Island im neuen Stil & brandheiße Features

Cel-Shaded Rebirth Island : Später in der Saison bekommt die beliebte Map ein Makeover im Cartoon-Stil – inklusive POIs wie Prison Block und Living Quarters.

: Später in der Saison bekommt die beliebte Map ein Makeover im Cartoon-Stil – inklusive POIs wie Prison Block und Living Quarters. Neue Gameplay-Features : Lootet das neue Care Package, testet die explosive Hand Cannon oder verbarrikadiert euch strategisch mit der Türbarrikade. Dazu gibt’s den neuen Loot Master Perk.

: Lootet das neue Care Package, testet die explosive Hand Cannon oder verbarrikadiert euch strategisch mit der Türbarrikade. Dazu gibt’s den neuen Loot Master Perk. Resurgence Ranked & Havoc Royale: Ranked Play kehrt zurück – kompetitiv auf Rebirth Island im Trio-Modus! Neu dabei: das verrückte „Havoc Royale“.

Alle Modi – Neue Waffen, Events & Bundles

Neue Waffen & Mods : Holt euch die Nahkampfwaffen Olympia Special und Pickaxe Melee sowie Auto-Mods wie den SVD Full Auto Mod und TR2 CQB Auto Conversion.

: Holt euch die Nahkampfwaffen Olympia Special und Pickaxe Melee sowie Auto-Mods wie den SVD Full Auto Mod und TR2 CQB Auto Conversion. Events & Operatoren : Feiert die Welt der Erwachsenenanimation mit CODtoons-Themen-Events und Belohnungen rund um Beavis & Butthead .

: Feiert die Welt der Erwachsenenanimation mit CODtoons-Themen-Events und Belohnungen rund um . Exklusive Shop-Bundles: Holt euch stylische Ultra-Skins, Mastercraft-Blueprints und ein einzigartiges Bundle zu Mike Judges Kultfiguren.

Save the Date: 2. Juli 2025 – Der Reload beginnt!

Mit Call of Duty: Black Ops 6 Season 4 Reloaded erwartet euch eines der umfangreichsten Mid-Season-Updates der letzten Jahre. Von taktischen Neuerungen über humorvolle Events bis zu stylischem Cel-Shading – jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um ins Spiel zurückzukehren.

Mehr Details findet ihr im offiziellen Call of Duty-Blog und in der Vorschau zu den neuen Multiplayer-Maps!

