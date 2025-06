Borderlands 4: Gearbox integriert auf Wunsch einen Kampfradar

Gearbox Software hat offiziell bestätigt, dass Borderlands 4 pünktlich zum Release ein Kampfradar erhält. Fans der Reihe hatten sich in den vergangenen Wochen vermehrt dieses Feature gewünscht, das in früheren Serienablegern fester Bestandteil des HUDs war, im neuen Spiel aber zunächst fehlte. Die Entwickelnden haben schnell reagiert und das Radar noch rechtzeitig in die finale Version eingebaut.

Fan-Feedback zeigt Wirkung

Wie Gearbox-CEO Randy Pitchford via X (ehemals Twitter) mitteilte, nahm sich ein Team aus führenden Menschen trotz des späten Entwicklungsstands gezielt Zeit, um auf das Community-Feedback zu reagieren. In kürzester Zeit entwickelte das Team das Kampfradar und integrierte es erfolgreich in das finale Build von Borderlands 4. Somit ist das Feature bereits ab dem ersten Tag verfügbar, wenn das Spiel am 12. September erscheint.

Radar optional aktivierbar

Das Kampfradar ist zunächst standardmäßig deaktiviert, kann aber über die Optionen manuell eingeschaltet werden. Damit bleibt es Spielenden selbst überlassen, ob sie das klassische Kompass-Interface beibehalten oder das neue Radar zur besseren Orientierung im Gefecht nutzen möchten.

Pitchford lobte in seinem Beitrag besonders die „echten Fans“, die konstruktives Feedback gaben und sich mit nachvollziehbaren Argumenten für das Feature stark machten. „Ihr habt das möglich gemacht“, so der CEO.

Neue Infos vom Borderlands-Fan-Fest und Story-Trailer

Parallel zur Ankündigung veranstaltete Gearbox am Wochenende das Borderlands Fan Fest, auf dem unter anderem ein brandneuer Story-Trailer und zusätzliche Gameplay-Szenen von Content Creatorn präsentiert werden. Die Community darf sich also auf frische Eindrücke freuen, während der Hype auf das Sci-Fi-Looter-Spektakel weiter wächst.

Borderlands 4 erscheint am 12. September 2025. Zusätzlich erscheinen Deluxe-Versionen, die bis zu sechs geplante DLC-Erweiterungen enthalten.