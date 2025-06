Bereit für die große Sause: DreamWorks „Gabby’s Dollhouse: Ready to Party“ kommt im Herbst

In DreamWorks Gabby’s Dollhouse: Ready to Party begeben sich Spielende gemeinsam mit Gabby und ihrem Katzenfreund Pandy Paws auf eine fröhliche Reise durch das magische Puppenhaus. Mithilfe des zauberhaften Catavators erkunden sie fantasievolle, farbenfrohe Räume, in denen sie lustige Aktivitäten, überraschende Entdeckungen und kreative Minispiele erleben. Ob Bastelspaß mit Mama und Baby Box, rhythmische Tanzmoves mit DJ Catnip im Musikzimmer oder köstliche Leckereien mit Cakey in der Küche – jeder Raum birgt neue Abenteuer.

Der Titel bietet sowohl Solo-Spielspaß als auch gemeinsames Erleben im lokalen Koop-Modus. Dabei können Spielende Partyartikel sammeln, niedliche Outfits freischalten und Gabby nach eigenen Vorstellungen stylen.

„Nach unseren erfolgreichen Projekten mit Universal Products & Experiences freuen wir uns sehr über die erneute Zusammenarbeit bei Gabby’s Dollhouse: Ready to Party“, sagt Stephanie Malham, Geschäftsführerin von Outright Games. „Die Serie hat Kinder weltweit dazu inspiriert, kreativ zu denken und sich selbst auszudrücken. Es ist uns eine Ehre, diese Botschaft in Form eines verspielten Videospiels weiterzugeben.“

Auch bei Universal ist die Vorfreude groß: „Gabby’s Dollhouse begeistert Kinder und spricht auch Eltern an“, so Bill Kispert, Senior Vice President und General Manager für Games und digitale Plattformen bei Universal Products & Experiences. „Der kommende Film Gabby’s Dollhouse: The Movie unterstreicht die Bedeutung von Spiel und Fantasie – unabhängig vom Alter. Wir laden Familien ein, gemeinsam in diese verspielte Welt einzutauchen.“

Großes Kino für kleine Fans: Filmstart im September 2025

Die Erfolgsgeschichte der beliebten Vorschulmarke geht weiter: Am 26. September 2025 startet Gabby’s Dollhouse: The Movie weltweit in den Kinos. Mit dabei sind Laila Lockhart Kraner, die erneut in ihre Rolle aus der Netflix-Serie schlüpft, sowie Kristen Wiig und Gloria Estefan.

Die Serie zählt zu den beliebtesten Formaten für Vorschulkinder weltweit. Laut Nielsen war Gabby’s Dollhouse 2024 die neuntmeistgesehene Original-Streaming-Serie. Die 11. Staffel ist im Februar 2025 auf Netflix gestartet – insgesamt kommt die Serie damit auf 100 Episoden. In 63 Ländern schaffte es Gabby’s Dollhouse in die Netflix-Top-10.

Mit einem Fokus auf kreative Problemlösung und einer positiven Fehlerkultur vermittelt jede Folge wichtige Lernimpulse für Kinder. Begleitet wird die Marke von einer erfolgreichen Spielzeugreihe, Büchern, Apps, Originalmusik, einem stark frequentierten YouTube-Kanal und Events auf der ganzen Welt – darunter Live-Auftritte und Erlebnisbereiche in den Universal-Themenparks.

Release am 19. September 2025

Gabby’s Dollhouse: Ready to Party erscheint am 19. September 2025 für Nintendo Switch™, PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S und PC (via Steam und Microsoft Store).