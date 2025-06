25 Jahre Hitman: IO Interactive feiert Jubiläum

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Hitman-Reihe veranstaltete das dänische Entwicklerstudio IO Interactive sein erstes eigenes „IOI Showcase“ in Los Angeles. Das Event stand ganz im Zeichen der weltbekannten Assassinen-Serie rund um Agent 47 und bot Fans zahlreiche Einblicke in aktuelle Inhalte, bevorstehende Updates und künftige Projekte.

25 Jahre Hitman und einige Meilensteine

IO Interactive nutzte die Veranstaltung, um neue Zahlen zu veröffentlichen: HITMAN World of Assassination hat weltweit 80 Millionen Spieler erreicht, einschließlich der Nutzer des Free Starter Packs und über 25 Millionen Einheiten verkauft. Zum offiziellen Beginn des Jubiläumsjahres im Oktober 2025 sind laut IOI verschiedene Aktionen geplant, die nach und nach bekanntgegeben werden sollen.

Rückkehr von Mads Mikkelsen als Elusive Target

Ein zentrales Highlight des Showcase war die Ankündigung eines neuen Elusive Targets: Der dänische Schauspieler Mads Mikkelsen tritt in die Rolle von Le Chiffre, einer Figur, die vielen aus dem James-Bond-Film Casino Royale bekannt sein dürfte. In der Mission mit dem Titel „The Banker“ ist Le Chiffre bis zum 6. Juli 2025 das Ziel von Agent 47. Die Mission steht allen Plattformen offen. Spieler mit aktiviertem IOI-Konto erhalten zusätzlich ein exklusives Outfit für das geplante Spiel 007: First Light, das im Jahr 2026 erscheinen soll. Zwei weitere Elusive Targets sind für das laufende Jahr ebenfalls angekündigt.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Neue Saison: High-Stakes-Inhalte und Twitch Drops

Zeitgleich mit dem Showcase startete IO Interactive eine neue Live-Roadmap namens Season of the High-Stakes. Diese bringt drei neue Herausforderungen, vier Pakete mit Featured Contracts sowie acht zurückkehrende Elusive Targets. Zusätzlich werden vier Twitch Drops angeboten: Wer einen HITMAN World of Assassination-Stream auf Twitch mindestens eine Stunde lang verfolgt, kann unter anderem den digitalen Casino-Chip „Casino Monarchique“ sowie kosmetische Items wie den „Purple Streak“-Badeanzug freischalten.

25 Jahre Hitman und wie geht es weiter?

IO Interactive kündigte ebenfalls neue Entwicklungen für HITMAN World of Assassination an. Ein Koop-Modus befindet sich in Arbeit, Details sollen in naher Zukunft folgen. Zudem erscheint noch im Sommer 2025 eine vollständige Version des Spiels für iPhone, iPad und Mac. Informationen zu den Systemanforderungen werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Für die PlayStation VR2-Version des Spiels sind ebenfalls zusätzliche Inhalte in Planung. Ergänzend kündigte IOI in Zusammenarbeit mit MOOD Publishing ein offizielles Brettspiel zur Serie an. Darin übernehmen Spieler die Rolle eines Assassinen, der weltweit Ziele ausschaltet. Das Spielkonzept orientiert sich dabei eng am digitalen Original. Weitere Informationen sind über eine Kickstarter-Kampagne erhältlich.

Crossover mit „State of Survival“

Im Mobile-Spiel State of Survival ist Agent 47 derzeit als spielbarer Charakter verfügbar. Die zeitlich begrenzte Kooperation läuft bis zum 8. Juli 2025. Neben dem Protagonisten der Hitman-Serie erscheinen auch andere Figuren wie Diana Burnwood sowie die Bosse Oybek Nabazov und Owen Cage.

HITMAN World of Assassination ist derzeit auf allen gängigen Plattformen verfügbar, darunter PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation PS VR2,

Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch und Nintendo Switch 2.

Weitere Gaming News findet ihr hier: