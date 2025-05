World of Warships Lange Nacht der Museen

Am 18. Mai ist es wieder so weit, Wargaming veranstaltet zum fünften Mal sein jährliches World of Warships Livestream-Event „Die Lange Nacht der Museen“. Dieses Event soll an die Entwicklung der ikonischen Kriegsschiffe des Zweiten Weltkriegs erinnern.

World of Warships feiert die Lange Nacht der Museen

Am 18. Mai lädt World of Warships bereits zum fünften Mal zur „Langen Nacht der Museen“ ein – ein digitales Event, das sich ganz den historischen Kriegsschiffen des Zweiten Weltkriegs widmet. In Zusammenarbeit mit Museen weltweit werden legendäre Schiffe wie die USS Intrepid, die USS Wisconsin, die USS Cod und das deutsche U-Boot Wilhelm Bauer aus Bremerhaven vorgestellt. Die Veranstaltung bietet spannende Einblicke in die Entwicklung und Bedeutung dieser Schiffe.

Zum Jubiläum ist auch der renommierte YouTube-Kanal History Hit mit Historiker Dan Snow dabei. In einem besonderen Programmpunkt tritt er in einer Debatte über die Evolution von Kriegsschiffen gegen eine KI an. „Wir freuen uns, erneut mit World of Warships zusammenzuarbeiten und Museen zu unterstützen, die das maritime Erbe bewahren“, so Snow.

Der Naval Museum Atlas – Museen entdecken und Belohnungen erhalten

Ein Highlight des Events ist die Vorstellung des Naval Museum Atlas, einer neuen interaktiven Plattform, die allen Interessierten hilft, Marinemuseen weltweit zu entdecken. Zum Start sind neun Einrichtungen vertreten, weitere folgen bald. Der Atlas bietet nützliche Informationen für Museumsbesuche und wird künftig exklusive Ingame-Boni und Vorteile über den Captain’s Club von World of Warships bieten.

Operation Dynamo & Gefährliche Route

Im Mai erscheinen zahlreiche neue Inhalte im Spiel. Anlässlich des 85. Jahrestags der Operation Dynamo – der Evakuierung von über 300.000 Soldat*innen aus Dünkirchen – startet ein spezielles Event mit einem neuen Fortschrittssystem, Belohnungen wie dem Zerstörer Gallant (Stufe VI) und einer strategischen Hafenaktivität.

Außerdem erwartet Spielende der neue Spielmodus Gefährliche Route. In diesem zeitlich begrenzten Modus muss ein beschädigtes Kommandoschiff eskortiert werden, während feindliche Wellen abgewehrt und Zwischenstopps mit zufälligen Aufgaben gemeistert werden. Der Modus ist für Schiffe der Stufen VIII bis IX (außer U-Boote) verfügbar.

Weitere Highlights im Mai-Update