World of Tanks Modern Armor kündigt mythologiebasiertes Event an: Valhalla

Vom 13. Mai bis zum 2. Juni startet in World of Tanks Modern Armor das neue Valhalla Event. In diesem zeitlich begrenzten Event können die Spielenden die epische Welt der Wikingergeschichte erleben. Denn die legendären Göttinnen und Götter steigen nach Midgard hinab und rufen würdige Champions an ihre Seite, um zusammen um Ruhm und Ehre zu kämpfen.

Die von der nordischen Mythologie inspirierte Reise beinhaltet als zentralen Bestandteil die Pfad der Champions-Herausforderung, bei der die Spieler einem von drei Göttern ihre Treue schwören: Thor, Loki oder Freyja. Sobald man sich für einen Gott entschieden hat, erhält man den 2D-Standardkommandanten dieses Gottes und einen Voucher, der an ihn gebunden ist. Wählt weise – die Entscheidung ist endgültig und kann nicht geändert werden! Von da an schreiten die Spieler durch die Herausforderungsstufen voran, indem sie Missionen erfüllen und besondere Punkte sammeln. Jeder Gott bietet einen einzigartigen Pfad zum Sieg, mit Belohnungen wie Premium-Panzern, mächtigen 3D- und 2D-Kommandanten, thematischen Gegenständen im Spiel, Rabatten auf spezielle Fahrzeuge (einschließlich Gungnir, Odins exklusivem Fahrzeug) und mehr.

Die folgenden vier thematischen Panzer, die von den nordischen Göttern inspiriert sind, kommen mit dem Valhalla-Event ins Spiel:

Mjölnir: Kämpft durch die Schlachten in einem Panzer, der auf Stärke und Geschwindigkeit ausgelegt ist, versehen mit Thors legendärem Hammer und Wikingersymbolen.

Lævateinn: Eine Hommage an Loki, ein Panzer, der so schwer fassbar und unberechenbar ist wie der Trickster-Gott selbst, mit komplexen Designs und irreführendem Flair.

Thrungva: Nutzt Freyjas Stärke mit einem Panzer in kampftauglicher Kriegsbemalung und einem Design, das von ihrer wilden Kriegernatur inspiriert ist.

Gungnir: Kommandiert einen Panzer, der die Weisheit und Stärke Odins verkörpert und als grimmiger und fokussierter Wikinger-Angriffsmeister konzipiert ist.

Die Spieler werden beim Valhalla Event von World of Tanks Modern Armor auch die Möglichkeit haben, die Gunst der Götter mit ihren Verbündeten zu teilen, indem sie „Valhalla Segen“ senden und sich gegenseitig Belohnungen schenken, die auf den Kräften von Thor, Loki und Freyja basieren. Außerdem können Panzerfahrer in den „Schlachten von Walhalla“, einem speziellen 7v7-Modus, ihre Macht unter Beweis stellen.

Das Entwicklerteam von World of Tanks Modern Armor ließ sich von den tiefgründigen Erzählungen der Wikingermythologie über Götter, Göttinnen und ihre mächtigen Schlachten inspirieren. Grant Wojciechowski, Lead Quest Designer: „Wir wollten die vielfältigen Geschichten der Wikingermythologie auf eine Art und Weise zum Leben erwecken, die es den Spielern ermöglicht, nicht nur um Ruhm zu kämpfen, sondern auch das Gefühl zu haben, dass sie sich die Gunst der Götter wirklich verdienen.“

Andy Dorizas, Art Director, erklärte, dass das Team ein Gleichgewicht zwischen dem düsteren Realismus moderner Panzer und den fantastischen Elementen des Wikingermythos gefunden hat. „Wir haben viel recherchiert, um sicherzustellen, dass unsere Panzer den Geist der Götter verkörpern und gleichzeitig das Gefühl von Kraft und Ehrfurcht bewahren“, sagte er.