World of Tanks gedenkt dem 80. Jahrestag des VE Days

Mit einem neuen und inhaltsreichen Event würdigt World of Tanks den 80. Jahrestag des VE Days, dem Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa. Im Spiel wartet ein spannender PvE-Modus, es wird einen Livestream aus dem Tank-Museum, moderiert von einem renommierten Panzerexperten, exklusive Twitch Drops und weitere Rabatte und Aktionen geben.

Vom 6. bis 13. Mai können die Spielenden in der neuen PvE-Mission „Operation Postman“ als Elite-Panzerkommandanten der Alliierten agieren. Diese Mission spielt in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs und hat das Ziel, eine Nachricht hinter die feindlichen Linien zu bringen, um den alliierten Truppen das Kriegsende mitzuteilen. Die Spielenden kämpfen in einem getarnten M24 Chaffee, unterstützt von einer internationalen Panzerbesatzung, mit speziellen Fähigkeiten wie „Scout Around“ zur Aufklärung feindlicher Positionen und „False Order“ zur Irreführung deutscher Patrouillen. Dichte Minenfelder blockieren alle Zugänge zur Burg, sodass die Spieler den feindlichen Stützpunkt erkunden, Kommandoposten finden und nach Karten suchen müssen, die sichere Wege aufzeigen. Nach Abschluss der Herausforderungen bleibt der Chaffee dauerhaft in der Panzersammlung der Spielenden.

Am 10. Mai um 15:00 UTC veranstalten Wargaming und das Tank-Museum in Bovington, UK, einen besonderen Livestream zum Gedenken an den VE Day. Der Livestream wird von Richard Cutland, Head of Military Relations bei World of Tanks und Veteran eines Panzerregiments, sowie Nik Wyness, Head of Marketing and Engagement im Tank Museum, moderiert. Begleiten Sie die beiden und einige besondere Gäste, wenn sie über die Bedeutung des VE Days, die wichtigsten Etappen des Zweiten Weltkriegs und die Entwicklung der Panzer in dieser Zeit sprechen. Während des Streams gibt es wertvolle Mystery Drops auf Twitch und die Chance, Premiumfahrzeuge und mehr zu gewinnen.

Zwischen dem 8. Mai um 9:00 Uhr und dem 12. Mai um 9:00 Uhr UTC erhalten Panzerfahrer außerdem x5 XP-Multiplikatoren für den ersten Sieg des Tages sowie Rabatte auf Premium-Fahrzeuge, Verbrauchsmaterialien und Ausrüstung.

Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Webseite.