Wasser-Spielspaß für den Sommer mit ZURU

Mit drei neuen Artikeln möchte ZURU im Sommer für Wasser-Spielspaß und Abkühlung sorgen. So wird das Programm an XSHOT Water Wasserblastern um motorisierte Modelle erweitert und auch bei den patentierten Bunch O Ballons warten Neuheiten auf die nächste Wasserschlacht.

Bereit für die nächste Wasser-Action? Der motorisierte XSHOT Water Hydra Pulse ist der perfekte Begleiter für alle Wasserspiel-Fans ab 8 Jahren. Dank der cleveren Fast-Fill-Technologie ist der Blaster in nur einer Sekunde einsatzbereit, einfach eintauchen, auffüllen, loslegen! Mit einem großzügigen 650-ml-Wassertank und einer Reichweite von bis zu 9 Metern sorgt er für langanhaltenden Spielspaß. Das Highlight: Der integrierte, wiederaufladbare Akku liefert zuverlässige Power für jede Menge Wasserschlachten, ganz ohne Batteriewechsel. Ob im Garten, am Strand oder im Park – dieser Wasserblaster hebt jede Wasserschlacht auf ein neues Level. Der XSHOT Water Hydra Pulse Motor Soaker ist zum UVP von 39,99 € erhältlich.

Für alle, die bei Wasserschlachten keine Kompromisse machen: Der XSHOT Water Mega Pulse ist der ultimative Blaster für echte Wasser-Profis ab 8 Jahren. Mit einem riesigen Tankvolumen von 1100 ml und einer Reichweite von bis zu 9 Metern sorgt er für maximale Action. Dank der innovativen Fast-Fill-Technologie ist der Blaster in nur einer Sekunde wieder einsatzbereit, perfekt für schnelle Reaktionen im Wassergefecht. Der integrierte, leistungsstarke Akku liefert dabei durchgehend Energie für stundenlangen Spielspaß. Ob im Garten, am See oder auf dem Spielplatz, dieser Wasserblaster ist ein echtes Sommer-Highlight. Der XSHOT Water Mega Pulse Motor Soaker ist zum UVP von 49,99 € erhältlich.

Bunt, clever und nachhaltig: Die Bunch O Balloons Wasserballons bringen frischen Wind in jede Wasserschlacht! Dank innovativer Magnettechnologie lassen sich die weichen Silikonballons blitzschnell befüllen und bis zu 10.000 Mal wiederverwenden, ganz ohne Knoten oder Müll. Einfach ins Wasser tauchen, verschließen und der Spaß kann beginnen! Ob im Garten, am Pool oder im Park, diese Wasserballons garantieren umweltfreundlichen Spielspaß für Groß und Klein. Erhältlich in zwei farbenfrohen 3er-Sets zum UVP von 9,99 €, perfekt für einen endlosen Sommer voller Action!

Weitere Informationen rund um die Produkte von ZURU finden sich unter: www.zurutoys.com/de