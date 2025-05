Volle Rennaction mit Mario Kart und Carrera RC

Die neuen Produkte von Carrera RC bringen das Racing-Feeling von Mario Kart in Form einer Miniatur-Welt auf den Tisch. Ab sofort kann man zusammen mit Mario, Peach, Luigi und ihren Freunden mit kleinen RC-Modellen packende Rennen ausfechten. So kann selbst der Küchentisch zur Rennstrecke werden. Die neuen Produkte richten sich an neugierige Kids, nostalgische Erwachsene oder Mario Kart Fans ab 6 Jahren. So wird das bestehende Mario-Kart-Sortiment von Carrera RC um neue Highlights erweitert.

Racing-Spaß für alle: Mario Kart™ kommt auf den Tisch

Action, Kreativität und der unverwechselbare Mario Kart™-Charme vereinen sich im neuen Mario Kart™ Tabletop Racing Set mit Mario und Luigi (UVP: 54,99 €). Zwei detailgetreu gestaltete Carrera RC-Fahrzeuge, jeweils 6,2 cm lang, sorgen für spannenden Fahrspaß. Ob auf klassischen Strecken oder fantasievollen Parcours – mit zahlreichen Streckenelementen und farbenfrohen Dekorationen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Die griffigen Gummireifen bieten optimalen Halt, während die präzise 2,4 GHz-Steuerung Geschwindigkeiten von bis zu 5 km/h ermöglicht. Wer möchte, kann das Rennen mit bis zu 16 Fahrzeugen erweitern, ideal für gemeinsame Spielrunden im Freundeskreis und mit der Familie. Das Set bietet ein echtes Erlebnis für alle, die Mario Kart™ hautnah erleben möchten.

Mini-Flitzer mit Kultfaktor: Die Mario Kart™ Mini RCs

Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Toad und der exklusive Gold-Mario bringen mit den neuen 6,2 cm großen Mario Kart™ Mini RCs (UVP: 19,99 €) echtes Rennfieber auf Tisch oder Boden. Enge Kurven und kreative Strecken lassen sich dank drei Geschwindigkeitsstufen, griffiger Reifen und präziser Steuerung mühelos meistern. Der langlebige, wiederaufladbare Akku sorgt für bis zu 15 Minuten Fahrzeit. Verpackt in einer umweltfreundlichen Paperbox und offiziell von Nintendo lizenziert, sind diese Mini-Fahrzeuge nicht nur ein Abenteuer für junge Rennfans, sondern auch ein Highlight für das Sammlerherz.

Klein, schnell, legendär: Peach im Mini-Kart

Auch die beliebte Prinzessin ist mit dem Carrera RC Mario Kart™ Race Kart, Peach (UVP: 34,99 €) mit von der Partie. Mit nur 12 cm Länge ist das Fahrzeug ideal für spannende Rennen und enge Parcours. Bis zu 30 Minuten lang fährt Peach mit bis zu 5 km/h, bevor der Akku wieder aufgeladen werden muss. Ausgestattet mit Gummireifen und präziser Full-Function-Steuerung, bietet das offiziell lizenzierte Kart Fahrspaß in jeder Kurve.

Bereit für das Rennen

Das Mario Kart™ Tabletop Racing Set mit Mario und Luigi sowie das Carrera RC Mario Kart™ Race Kart mit Peach sind ab Ende Mai erhältlich. Alle Fahrzeuge sind sofort einsatzbereit – Controller, Akku, Ladekabel und Batterien sind im Lieferumfang enthalten. Einfach auspacken und losfahren.

