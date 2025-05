TOTS Messi und Ronaldo sind wieder am Start

Electronic Arts hat am 30. Mai die neuesten Team of the Season (TOTS)-Aufstellungen in EA SPORTS FC 25 veröffentlicht – und wie erwartet stehen zwei Legenden des Fußballs im Mittelpunkt: TOTS Messi und Ronaldo sind die Highlights der neuen Ligen-Auswahlen. Mit dabei sind die besten Spieler der Major League Soccer (MLS), der Saudi Pro League sowie ein bunt gemischtes „Rest der Welt“-Team.

MLS-TOTS: Messi führt das nordamerikanische Dream-Team an

Im MLS-Team of the Season steht Lionel Messi im Rampenlicht. Der argentinische Superstar begeistert seit seinem Wechsel zu Inter Miami CF auch in der nordamerikanischen Liga mit Zauberszenen und Toren. Gemeinsam mit seinen Teamkollegen Luis Suárez und Jordi Alba bildet Messi das Herzstück eines beeindruckenden TOTS, das die Dominanz des Clubs unterstreicht.

Auch der schwedische Spielmacher Emil Forsberg, mittlerweile bei den New York Red Bulls aktiv, schaffte es ins Team. Der ehemalige Bundesliga-Profi überzeugte mit Kreativität und Spielintelligenz – ein verdienter Platz in dieser hochkarätigen Auswahl.

Saudi Pro League-TOTS: Ronaldo beweist erneut seine Klasse

Wenig überraschend führt Cristiano Ronaldo das TOTS der Saudi Pro League an. Mit 28 Scorerpunkten in nur 30 Spielen hat der Portugiese erneut bewiesen, dass er auch mit 39 Jahren nichts von seiner Torgefahr verloren hat. TOTS Messi und Ronaldo sind also weiterhin das Maß aller Dinge – auf dem Platz und in EA SPORTS FC 25.

An Ronaldos Seite glänzen auch internationale Stars wie N’Golo Kanté, Karim Benzema und Moussa Diaby, die beim Meister Al-Ittihad eine Schlüsselrolle gespielt haben. Die Kombination aus Erfahrung, Dynamik und technischer Klasse macht dieses TOTS zu einem der stärksten der aktuellen Kampagne.

Rest der Welt-TOTS: Internationale Vielfalt und deutsche Hoffnungsträger

Das „Rest der Welt“-Team setzt sich aus herausragenden Spielern verschiedenster Ligen zusammen. Besonders hervorzuheben sind Leonardo Fernandez vom uruguayischen Club CA Peñarol sowie Seung-beom Ko von Ulsan HD aus Südkorea. Beide lieferten in ihren Heimatligen konstant starke Leistungen ab.

Für deutsche Fans besonders interessant: Mit Marvin Schwäbe vom 1. FC Köln und Jean-Luc Dompé vom Hamburger SV stehen auch zwei Spieler aus der 2. Bundesliga im Aufgebot. Beide waren maßgeblich am Bundesliga-Aufstieg ihrer Teams beteiligt – eine schöne Anerkennung ihrer Leistungen.

Fazit: TOTS Messi und Ronaldo bleiben unangefochten

Die Veröffentlichung der neuen TOTS-Auswahlen in EA SPORTS FC 25 bestätigt einmal mehr: TOTS Messi und Ronaldo gehören weiterhin zur absoluten Elite – real wie virtuell. Ihre Präsenz in den Liga-Auswahlen bringt nicht nur Prestige, sondern setzt auch spielerisch neue Maßstäbe im beliebten Fußballspiel.

Zusätzlich läuft die TOTS-Kampagne auch in EA SPORTS FC Mobile, wo seit dem 29. April wöchentliche Kapitel erscheinen. Hier stehen regelmäßig neue Top-Ligen im Fokus – mit Spannung erwartete Inhalte für Mobile-Gamer weltweit.

