Synology BeeStation Plus – Mehr Power für die private Cloud

Synology erweitert das Portfolio rund um Speicherlösungen und verpasst der BeeStation ein Upgrade. Mit 8 TB Speicherplatz, lokaler KI und deutlich verbesserter Performance wurde die BeeStation Plus für alle entwickelt, die ihre digitale Welt einfach und sicher organisieren, teilen und nutzen möchten. Egal, ob es Zuhause, im Team oder im Homeoffice ist.

„Die BeeStation-Serie wurde entwickelt, um alltäglichen Nutzerinnen und Nutzern ein Cloudähnliches Erlebnis zu bieten – ganz ohne tiefgehendes Wissen über Speicherlösungen oder Netzwerktechnik“, sagt Mayi, Produktmanagerin bei Synology. „Seit der Einführung der ersten BeeStation verzeichnen wir ein großes Interesse von Menschen, die sich mehr Speicherkapazität und erweiterte Funktionen wünschen – um mehr Anwendungen auszuführen und Familien sowie Teams beim gemeinsamen Arbeiten und Teilen besser zu unterstützen. Die BeeStation Plus ist unsere Antwort auf genau diese Bedürfnisse.“

Alle Dateien und Fotos, immer griffbereit

Die BeeStation Plus sichert Medien automatisch – von Smartphone, Computer, CloudFotobibliotheken und externen Speichern – an einem zentralen Ort. Dank integrierter lokaler KI finden Nutzerinnen und Nutzer Fotos von Personen oder bestimmten Motiven im Handumdrehen – ganz ohne Datenübertragung in die Cloud.

Auch persönliche Dateien, Schulprojekte und Arbeitsunterlagen lassen sich mühelos organisieren. Egal ob aus Cloud-Speichern, externen Festplatten oder vom Computer: Die BeeStation Plus vereint alles für bequemeres Durchsuchen, intelligentere Suchfunktionen und schnelleres Teilen.

Heimkino mit Plex Media Server

Die BeeStation Plus bietet integrierte Unterstützung für Plex Media Server – und macht es damit ganz einfach, die eigene Mediensammlung in eine persönliche Streaming-Bibliothek zu verwandeln. Lieblingsfilme, Serien und eigene Videos lassen sich zentral speichern und nahtlos auf dem Fernseher, Smartphone oder Tablet abrufen – ganz gleich, ob gemütlich zu Hause oder unterwegs.

Datenschutz als Standard

Die BeeStation Plus kombiniert snapshot-basierte Wiederherstellungspunkte mit einem kostenlosen dreimonatigen BeeProtect Cloud-Backup-Abo und ermöglicht so ein 3-2-1-Backup-Konzept in wenigen Minuten. BeeProtect wurde entwickelt, um externe Backups erschwinglich zu machen, und unterstützt Nutzerinnen und Nutzer dabei, ihre Daten selbst im Falle von Diebstahl oder Katastrophen wiederherzustellen. Durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist sichergestellt, dass ausschließlich die Eigentümer auf ihre Dateien zugreifen und diese entschlüsseln können.

Die BeeStation Plus ist ab sofort auf der Synology-Website und über offizielle Partner und Händler weltweit erhältlich. Alle weiteren Infos findet ihr auf offiziellen Webseite.