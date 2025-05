Sternenzerstörer-Update kommt morgen nach Fortnite

Das neue v34.20 Update für Fortnite: GALACTIC BATTLE wird morgen, am 29. Mai 2025, veröffentlicht und bringt eine neue Funktion mit sich: Sternen Zerstörer Bombardement du kannst erstmals die mächtigen Turbolaser der Imperialen Flotte nutzen und vom Orbit aus verheerenden Schaden anrichten.

Sternen Zerstörer Bombardment

Das Sternen Zerstörer Bombardment-Feature ermöglicht es dir, über spezielle Rift Gates auf einen imperialen Sternenzerstörer zu gelangen. Einmal an Bord des mächtigen Kriegsschiffs, kannst du die verheerenden Turbolaser einsetzen, um ganze Häuser zu zerstören und Gegnern am Boden erheblichen Schaden zuzufügen.

Der Sternenzerstörer wird sich in niedriger Umlaufbahn über der Insel bewegen und dabei langsam in einer geraden Linie vorbeiziehen. Spieler am Boden werden das imposante Imperialen-Kriegsschiff über sich hinweggleiten sehen, während seine Kanonen alles in Schutt und Asche legen. Die Bombardierung wird Strukturen sofort zerstören und bei direkten Treffern enormen Schaden verursachen.

Funktionsweise und Zugang

Der Zugang zum Sternen Zerstörer erfolgt über Rift Gates, die nach der Nutzung durch einen Spieler geschlossen werden. Sobald ein Spieler das Portal durchschritten hat, wird er zusammen mit eventuellen Teamkameraden an Bord des Sternenzerstörers teleportiert. Nach Abschluss der Bombardierung-Mission werden die Piloten automatisch zurück auf das Schlachtfeld teleportiert.

Diese Mechanik fügt sich nahtlos in die laufende GALACTIC BATTLE-Season ein, die bereits zahlreiche Star Wars-Elemente wie Lichtschwerter, Blaster und ikonische Schauplätze aus dem Star Wars-Universum eingeführt hat. Die neue Funktion stellt einen weiteren Höhepunkt der Zusammenarbeit zwischen Epic Games und der Star Wars-Franchise dar.

Vorbereitung auf das große Finale

Das v34.20 Update markiert das letzte große Content-Update der aktuellen Season vor dem spektakulären Live-Event „Sabotage des Todessterns“ am 7. Juni 2025. Dieses Event wird um 20:00 Uhr MESZ stattfinden und den dramatischen Abschluss der GALACTIC BATTLE-Season bilden. Spieler werden die Möglichkeit haben, sich dem Kampf gegen das Galaktische Imperium anzuschließen und den Todesstern zu sabotieren.

Die Einführung des Star Destroyer Bombardments könnte als Vorbereitung auf das kommende Live-Event dienen.