Space Marine 1 Remaster wurde angekündigt

Mit der Master Crafted Edition des ursprünglichen Warhammer 40.000: Space Marine erhalten Fans am 10. Juni 2025 eine umfassend modernisierte Fassung des 2011 erschienenen Third-Person-Shooters. Der Remaster, entwickelt von SneakyBox unter der Publikation von Sega, adressiert technische Limitationen der Originalversion und integriert zeitgemäße Spielmechaniken.

Technische und visuelle Neuerungen

Die Master Crafted Edition überträgt das Spiel in 4K-Auflösung mit überarbeiteten Texturen, Charaktermodelle und dynamischen Beleuchtungseffekten, die besonders in Großkampfszenen zur Geltung kommen. Ein redesigntes UI-System ersetzt die veralteten Menüstrukturen, während ein modernisierter Steuerungsaufbau – inklusive radialer Waffenauswahl – die Bedienung an heutige Standards anpasst. Auffälligster visueller Wandel betrifft die Ork-Fraktion: Statt brauner Lederpanzerung tragen sie nun schwarze Goff-Rüstungen mit weiß-schachbrettartigen Schulterplatten, eine Anpassung an aktuelle Tabletop-Designrichtlinien. Über 100 neu vertonte Dialogzeilen unterstreichen zudem die kanonische Treue.

Multiplayer-Revival und Plattformverfügbarkeit

Der kooperative Mehrspielermodus erfährt durch Crossplay-Funktionalität eine Renaissance, ermöglicht erstmals gemeinsame Schlachten zwischen PC- und Xbox-Spielern. Die Integration in den Xbox Game Pass ab Release-Tag soll die Playerbase stärken, während die Steam-Version mit Achievements und Cloud-Saves aufwartet. Kritik entzündet sich indes an der Auslassung einer PlayStation-5-Version, die in Community-Foren wie kontrovers diskutiert wird. Nutzer vermuten exklusive Verträge mit Microsoft als Ursache, offizielle Stellungnahmen stehen jedoch aus.

Preismodell und Zusatzinhalte

Zu einem Preis von 39,99 Euro inkludiert die Edition alle ursprünglichen DLC-Pakete, darunter exklusive Rüstungssets und Waffen-Skins. Ein physisches Collector’s Edition-Paket mit Artbook und Soundtrack wurde nicht angekündigt, doch digitale Deluxe-Boni bleiben vorbehalten. Verglichen mit dem 2021 erschienenen Anniversary-Update (aktuell ca. 10 Euro) rechtfertigt die Preisgestaltung sich durch technische Neuerungen – obgleich Puristen die optischen Anpassungen an den Orks als unnötig kritisieren.

Community-Reaktion und Ausblick

Die Ankündigung löste gemischte Resonanz aus: Während Veteranenspieler das Multiplayer-Comeback begrüßen, äußern andere Enttäuschung über das Fehlen einer PS5-Version. Nutzer nawari404 kommentiert: „Ich hätte gerne Teil 1 auf der PS5 gespielt, aber anscheinend bleibt mir nur der PC“. Indes kündigte Saber Interactive parallel zum Remaster einen kostenlosen „Siege“-Modus für Space Marine 2 an, der am 26. Juni erscheint – eine Strategie, um beide Spielergenerationen zu binden. Trotz allem gilt als sicher, dass Sonys Konsole zu einem späteren Zeitpunkt versorgt wird.