Road to Worlds und WCS bringen Schwung ins Yu-Gi-Oh! TCG

Konami Digital Entertainment bringt mit der Rückkehr der „Road to Worlds“-Kampagne und den WCS-Qualifikationsrunden 2025 neues Feuer in die internationale Yu-Gi-Oh!-Szene! Spieler aus der ganzen Welt kämpfen in Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL und Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS um die heiß begehrten Plätze für die Yu-Gi-Oh! World Championship 2025, die vom 29. bis 31. August 2025 in Paris, Frankreich, ausgetragen wird.

Alle offiziellen Infos zur WCS 2025 findest du auf der Yu-Gi-Oh! WCS 2025 Website

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL: Login-Kampagne mit exklusiven Belohnungen & neuem Geheimpaket

Zur Feier der Kampagne erhalten aktive MASTER DUEL-Spieler eine kostenlose UR-Royal-Finish-Karte des Roten Supernova-Drachens, ein exklusives Icon sowie 1000 Edelsteine – alles kostenlos als Teil der Belohnungen für loyale Duellanten!

Außerdem neu im Spiel: Das Geheimpaket „New Frontier“ bringt frischen Wind in das beliebte „Marken“-Thema. Freu dich auf vier neue Karten-Artworks:

Gefallener von Albaz

Unglaubliche Ecclesia, die Tugendhafte

Aluber, der Narr von Despia

Flammende Cartesia, die Tugendhafte (Cover-Karte)

Wichtige Termine in MASTER DUEL:

27. Mai 2025 : Start der Login-Kampagne

: Start der Login-Kampagne 4.–16. Juni 2025 : WCS 2025 Qualifikation – Phase 1

: WCS 2025 Qualifikation – Phase 1 13.–16. Juni 2025: WCS 2025 Qualifikation – Phase 2

DUEL LINKS: Doppelte Belohnungen für SPEED DUEL & RUSH DUEL

Auch in Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS geht es heiß her! Zwei separate Login-Kampagnen für RUSH DUEL und SPEED DUEL bescheren Spielern satte Extras:

RUSH DUEL (seit 9. Mai):

Erhalte den legendären Master of the Sevens Road

SPEED DUEL (seit 17. Mai):

Sichere dir ein spezielles Finish für Nummer C39: Utopiastrahl Sieg

Zusätzlich winken exklusive Belohnungen wie:

Dream UR-Tickets (Glossy)

SR/UR-Tickets (Prismatic)

1000 Edelsteine

100 Box-Chips

Neue Anpassungsoptionen für Chronicle Cards (Aurora-Effekt, Goldrand, Goldnamen)

📅 Wichtige Termine in DUEL LINKS:

RUSH DUEL Login-Kampagne: seit 9. Mai 2025

SPEED DUEL Login-Kampagne: seit 17. Mai 2025

WCS 2025 Qualifikation (beide Modi): ab 26. Mai 2025

Bereit für die Yu-Gi-Oh! Weltmeisterschaft 2025?

Egal ob MASTER DUEL oder DUEL LINKS – jetzt ist die beste Zeit, um ins Duell einzusteigen, exklusive Belohnungen abzusahnen und sich für die WCS 2025 in Paris zu qualifizieren.

Mehr erfahren auf den offiziellen Websites:

It’s time to duel – auf dem Weg zur Yu-Gi-Oh! World Championship 2025!

