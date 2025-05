NVIDIA News: Neuheiten zur RTX 5060 und zu DLSS 4

Weitere aktuelle Titel finden ihren Weg in die Welt von NVIDIA DLSS 4 und die RTX 5060 steht in den Startlöchern. So ist die Multi Frame Generation nun in MechWarrior 5: Clans, New World: Aeternum und Spirit of the North 2 integriert. Auch DLSS Super Resolution findet mit Bodycam, Lost Skies, Mandragora: Whispers of the Witch Tree und Necrophosis seinen Weg in weitere Titel.

Die neuen RTX 5060 Grafikkarten und Laptop-CPUs sind ab dem 19. Mai um 18:00 Uhr bei Add-in-Card-Partnern, OEM-Partnern, Systemintegratoren und Einzelhändlern erhältlich. Preislich starten die Grafikarten bei 299 Dollar und die Laptops bei 1.099 Dollar. So wird der Einstieg in die Welt von DLSS 4 erschwinglich.

Folgende Titel erhalten neue oder ausgebaute RTX-Features: