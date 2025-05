NVIDIA NEWS: DLSS 4 in DOOM: The Dark Ages

Auch diese Woche nimmt NVIDIA DLSS 4 mit Multi Frame Generation wieder Einzug in neue Titel. Dieses Mal mit dabei sind DOOM: The Dark Ages und Empyreal. Darüber hinaus erhält Deedlee Doo! Carkour! DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution.

DOOM: The Dark Ages

In DOOM: The Dark Ages übernehmen Spielende erneut die Rolle des DOOM Slayers – diesmal ausgestattet mit der vollen Power der GeForce RTX 50er-Serie. Der Titel ist ab sofort im Early Access verfügbar und erscheint weltweit am 15. Mai. Entwickelt mit der neuen idTech8-Engine und nativer Raytracing-Unterstützung, liefert das Spiel beeindruckende Grafik, starke Performance und präzises Design. Auf einer GeForce RTX 50er-GPU oder einem entsprechenden Laptop sorgt NVIDIA DLSS 4 mit Multi Frame Generation für flüssige Bildraten und herausragende Bildqualität – das visuelle Erlebnis auf dem PC wird dadurch noch intensiver. Dank NVIDIA Reflex ist das Gameplay auf GeForce RTX-Grafikkarten besonders schnell und reaktionsfreudig.

DOOM: The Dark Ages – GeForce-Bonus

Ab sofort und nur solange der Vorrat reicht, erhalten Nutzende über die NVIDIA App einen exklusiven Verdant DOOM Slayer-Skin für DOOM: The Dark Ages, mit dem sie ihren Charakter individuell gestalten können.

Empyreal

Empyreal, entwickelt von Silent Games und Secret Mode, ist ein tiefgründiges und forderndes Action-RPG mit zahlreichen spannenden Features. Spielende erkunden das Innere eines mysteriösen Monolithen und kämpfen gegen die letzten verbliebenen Automatons – Relikte einer uralten Zivilisation, die das monumentale Bauwerk erschaffen hat. Das Spiel ist ab sofort erhältlich und unterstützt DLSS 4 mit Multi Frame Generation für ein noch flüssigeres Spielerlebnis.

Deedlee Doo! Carkour!

Das neueste Projekt von Nate Purkeypile – einem Veteranen der Spielebranche mit über 20 Jahren Erfahrung – erscheint unter dem Label Just Purkey Games. In Deedlee Doo! Carkour! steuern die Spielenden ein Auto durch explosive Parkour-Herausforderungen. Der Titel ist seit gestern im Early Access verfügbar und bietet Unterstützung für DLSS Frame Generation sowie DLSS Super Resolution.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

Der Rollenspielklassiker von 2006 kehrt mit überarbeiteter Grafik und modernisiertem Gameplay zurück. In The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered erkunden Spielende die weitläufige Welt von Cyrodiil in nie dagewesener visueller Qualität, während sie die Mächte von Oblivion bekämpfen. Entwickelt von den renommierten Bethesda Game Studios, zählt das Spiel zu den größten RPGs aller Zeiten. Nutzende einer GeForce RTX 50er-GPU können DLSS Multi Frame Generation über die NVIDIA App aktivieren und so die Leistung deutlich steigern. Wer eine RTX 40er-Karte sein Eigen nennt, profitieren von DLSS Frame Generation und dem neuesten KI-Modell für Frame-Erzeugung. Alle weiteren RTX-Nutzenden können DLSS Super Resolution mit dem neuesten Transformer-AI-Modell nutzen, um die Bildqualität zu verbessern. Zusätzlich sorgt DLAA für noch mehr Details, NVIDIA Reflex reduziert die Eingabeverzögerung, und die Raytracing-Kerne aller RTX-GPUs ermöglichen beeindruckende Lichteffekte mit Unreal Engine 5 Lumen.