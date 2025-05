Noctua stellt Offset-Montagebrücken NM-IMB8 vor

Noctua arbeitet stets daran, die maximale Kühlperformance bei geringstmöglicher Lautstärke zu erzielen. Um die Performance des preisgekrönten Kühler-Flaggschiffs NH-D15 G2 weiter zu steigern, wurden nun die Offsett-Montagebrücken Noctua NM-IMB8 veröffentlicht. Diese ermöglichen es beim LGA1851 den Kühler um 3,7 mm in Richtung Norden und 2 mm in Richtung Osten versetzt zu montieren. So wird der beste Anpressdruck genau über dem Hotspot der 24- und 20-Kern Modelle Core Ultra 9 285K bzw. Core Ultra 7 265K erreicht. Mit der HBC-Version des Kühlers ist so eine um bis zu 3 °C geringe Temperatur möglich, mit der Standardversion sinkt sie immerhin noch um 1 °C.

„Unser NH-D15 G2 hat sich erfolgreich als neue Referenz für leise CPU-Kühler in Premium-Qualität etabliert, und wir freuen uns, seine Leistung auf 24- und 20-Core Intel LGA1851 Prozessoren mit den neuen NM-IMB8 Montageleisten weiter verbessern zu können“, sagt Roland Mossig (Noctua CEO). „Indem wir den Kühler näher an den Hotspot heranbringen, lassen sich mit dem regulären NH-D15 G2 nochmals bis zu 1 °C und mit der HBC-Version bis zu 3 °C herausholen.“

Mit der Einführung von Intels neuen LGA1851-Prozessoren mit 20 und 24 Kernen verschiebt sich nicht nur die Leistung nach oben – auch die thermischen Anforderungen steigen. Interessant dabei: Der Hotspot dieser CPUs liegt nicht mehr zentral, sondern leicht versetzt in Richtung der nordöstlichen Ecke des Chips. Genau hier setzt Noctua mit einer cleveren Lösung an.

Offset statt Standard: Warum die Position zählt

Durch die dezentrale Lage des Hotspots ergibt sich eine neue Möglichkeit zur Optimierung der Kühlleistung: Wird der Kühlkörper gezielt in Richtung des Hotspots verschoben, kann der Anpressdruck genau dort maximiert werden, wo die meiste Wärme entsteht. Das Resultat: spürbar bessere Temperaturen.

Tests zeigen: Mit dem NH-D15 G2 in der HBC-Version lassen sich so bis zu 3 °C niedrigere CPU-Temperaturen erreichen. Die Standardversion des NH-D15 G2 bringt es immerhin auf eine Verbesserung von bis zu 1 °C. Und obwohl die HBC-Variante mit Offset punktet, bleibt die Standardversion insgesamt die bessere Wahl – sie liefert auch ohne Offset etwa 2 °C bessere Ergebnisse und bleibt damit die Empfehlung für LGA1851-Systeme.

Die neuen NM-IMB8 Offset-Montagebrücken ersetzen einfach die serienmäßigen Halterungen. Abstandshalter und Schrauben bleiben unverändert – der Umbau ist also unkompliziert, aber effektiv. Gerade bei CPUs mit hoher Kernanzahl kann dieses kleine Upgrade einen großen Unterschied machen.

Weitere Details zum NM-IMB8 finden sich bei Noctua.

Verfügbarkeit und Kompatibilität

Die Offset-Brücken sind ab sofort über Noctuas Website für 3,90 € erhältlich (Bestellung per Formular). In rund zwei Wochen folgen sie auch bei Amazon für 4,90 €. Die Preise decken anteilig Versand- und Bearbeitungskosten.

Wichtig: Die NM-IMB8 sind ausschließlich kompatibel mit folgenden Kühlern: