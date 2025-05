Nintendo Switch 2 Spiele mit Erscheinungsdatum

Bis zum 05. Juni 2025 ist nicht mehr lange und neben der Konsole selbst, stehen auch schon ein paar Spiele fest, die zum Release der Switch 2 erhältlich sind. Wir haben für Euch eine kleine Übersicht zusammengetragen.

Nintendo Switch 2 Spiele

Hier die Übersicht mit Erscheinungsdaten der derzeit bekannten Spiele:

Titel Datum Mario Kart World 05.06.2025 Split Fiction 05.06.2025 Cyberpunk 05.06.2025 Fortnite 05.06.2025 Yakuza 0 05.06.2025 Street Fighter 6 05.06.2025 Hitman 05.06.2025 Game Cube Sammlung* 05.06.2025 The Legend of Zelda – Breath of the Wild 05.06.2025 The Legend of Zelda – Tears of the Kingdom 05.06.2025 Hogwarts Legacy 05.06.2025 Sid Meiers Civilization VII 05.06.2025 Nintendo Switch 2 Welcome Tour 05.06.2025 deltarune 05.06.2025 Bravely Default 05.06.2025 Sonic X Shadow Generations 05.06.2025 Donkey Kong Bananza 17.07.2025 Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV 24.07.2025 Kirby und das vergessene Land 28.08.2025 Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 Sommer 2025 Pokémon Legenden Z-A Ende 2025 Metroid Prime 4 Beyond 2025 Elden Ring 2025 Kirby Air Riders 2025 Star Wars Outlaws 2025 Borderlands 4 2025 Prof. Layton und die neue Welt des Dampfes 2025 Hollow Knight – Silk Song 2025 Hyrule Warriors – Chronik der Versiegelung Winter 2025/26 Duskbloods 2026 Starseeker 2026 Hades II TBA Final Fantasy VII Remake Intergrade TBA Project 007 TBA Human Fall Flat 2 TBA (demnächst) Enter the Gungeon 2 TBA

Ab Erscheinungstag können Mitglieder von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket, die Nintendo Switch 2 spielen, Zugriff auf Upgrade Packs für The Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom kostenfrei erhalten.

*) Game Cube Sammlung: Nintendo-Online-Mitglieder haben ab dem Releasetag Zugriff auf die Sammlung, die im Lauf der Zeit weiter wächst. Welche Spiele zum Releasetag der Switch 2 in die Sammlung wandern, ist derzeit noch nicht bekannt.

Quelle: Nintendo