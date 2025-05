Mit dem Carrera RC Fußball Set Modell Bundesliga trifft Rennaction auf Fußballfieber

Fußball ist und bleibt die zentrale Sportart in Deutschland. Das Carrera RC Fußball Set Modell Bundesliga verbindet nun spannende Duelle und Torjubel mit Racing-Action. So sind Nervenkitzel, perfektes Sport-Entertainment und Spielspaß garantiert. Mit der original Bundesliga-Lizenz und zahlreichen Extras ist die Station-Atmosphäre für zu Hause sichergestellt.

Das Carrera RC Fußball Set Modell Bundesliga vereint spannende Renn- und Ballkontrolltechniken zu einem einzigartigen Spielerlebnis. Zwei ferngesteuerte Bundesliga-Fahrzeuge treten im Eins-gegen-Eins-Duell an, wobei schnelle Reflexe und cleveres Taktieren gefragt sind, um den Ball ins gegnerische Tor zu befördern.

Ob auf dem Tisch oder auf dem Boden, das rasante Duell beginnt mit dem neuen RC Fußball Set Modell Bundesliga. Bereits ausgezeichnet mit dem ToyAward 2025 in der Kategorie SchoolKids, beeindruckt das Set durch seine innovative Kombination aus Racing- und Fußball-Action sowie langanhaltendem Spielspaß. Mit einer speziellen Schaufel am Vorderteil der Autos müssen die Ballkünstler den Ball geschickt ins Tor befördern. Dank eines Clipsystems kann einfach zwischen Profi- und Anfängerschaufel gewechselt werden. Viel Zubehör sorgt für authentisches Fußballfeeling, wobei der Rennspaß ebenfalls nicht zu kurz kommt. Aus 22 Bandenstücken mit reichlich Deko-Elementen im Fußball-Look entsteht im Handumdrehen das eigene heimische Stadion. Das Set enthält außerdem einen Ball, zwei Tore und zwei Mini RC-Bundesliga-Autos in Schwarz und Grau samt Controller. Die Fahrzeuge können dank Original-Bundesliga-Lizenz mit Stickern von 24 Clubs gestaltet werden – darunter alle Bundesligisten sowie beliebte Clubs aus der 2. Bundesliga wie Hertha BSC Berlin, Hamburger HSV, Hannover 96, 1. FC Köln, 1. FC Nürnberg und FC Schalke 04. So wird sofort klar, für welchen Club das Herz der Fans schlägt.

