Game2Gether bringt euch zu Highscore – Games in Concert

Die Zeiten, in denen Videospiele nur von einfachen 8-Bit-Melodien begleitet wurden, sind längst vorbei. Die Gaming-Industrie hat in den letzten Jahrzehnten nicht nur grafisch und spielmechanisch große Fortschritte gemacht – auch die Videospielmusik hat sich zu einem künstlerischen Schwergewicht entwickelt. Heute stehen die Soundtracks großer Games in nichts mehr hinter Hollywood-Produktionen: Aufwändige Orchester-Arrangements, hochwertige Synchronisation und eigens komponierte Scores gehören mittlerweile zum Standard.

Renommierte Komponisten und international bekannte Orchester sorgen für epische Klangwelten, die weit über bloßes Hintergrundrauschen hinausgehen. Der Soundtrack ist heute ein integraler Bestandteil des Spielerlebnisses – er schafft Atmosphäre, vertieft Emotionen und verstärkt die Immersion. Wer etwa beim Spielen von „The Elder Scrolls: Skyrim“ oder „Zelda: Breath of the Wild“ Gänsehaut bekommt, weiß, wie kraftvoll Game-Soundtracks sein können.

Gaming-Musik als eigenständige Kunstform

Längst hat sich die Musik aus Videospielen als eigenständige Kunstform etabliert. Konzertabende mit Game Soundtracks ziehen ein stetig wachsendes Publikum an – auch wenn sie noch nicht die Massen wie klassische Filmkonzerte füllen. Genau hier setzt das „Highscore – Games in Concert“ an: ein Konzertprogramm, das der Musik aus Videospielen eine große Bühne bietet.

Initiator ist Wolfgang Roese, künstlerischer Leiter und Gründer des ORSO – ORchestra & Choral SOciety mit Sitz in Freiburg und Berlin. Roese über das Projekt:

„Ich hatte schon lange im Hinterkopf, dass ich mich der Computerspielszene annehmen möchte. Je tiefer ich in die Recherche eingestiegen bin, desto erstaunter war ich, wie wenig Aufmerksamkeit die Musik bislang bekommt.“

Highscore – Games in Concert, so bist du dabei

Nach der erfolgreichen Premiere im Herbst 2023 in Freiburg und Berlin kehrt das Konzertformat jetzt zurück:

🗓️ 31. Mai 2025 in Freiburg

🗓️ 9. Juni 2025 in Berlin

Mit dabei sind musikalische Highlights aus Gaming-Klassikern und modernen Blockbustern:

Final Fantasy, The Legend of Zelda, Super Mario, Assassin’s Creed, Anno, Bioshock, Civilization, Helldivers 2, Skyrim – um nur einige zu nennen.

Das ORSO: Leidenschaft, Vielfalt und musikalische Power

Das ORSO vereint mit Ensembles wie dem ORSOphilharmonic und dem Rock Symphony Orchestra ambitionierte Laien und Profimusiker:innen aus ganz Deutschland und dem angrenzenden Ausland. Die Chöre proben regelmäßig ehrenamtlich und bringen enorme Energie in die Konzerte ein – eine Kombination aus Herzblut, Talent und Gemeinschaft.

Gegründet wurde das ORSO bereits 1993 von Wolfgang Roese. Seither steht das Orchester für kreative Crossover-Projekte, die scheinbare Gegensätze – etwa zwischen klassischer Musik und Popkultur – auf faszinierende Weise verbinden.

Ein Muss für Gamer, Musikliebhaber und Kulturfans

„Highscore – Games in Concert“ ist mehr als ein Konzert. Es ist eine Hommage an die Klangwelten der Videospiele, ein Brückenschlag zwischen Gaming und Hochkultur – und ein Erlebnis für alle, die Musik lieben. Ob eingefleischter Gamer, Film-Score-Fan oder Konzertliebhaber: Dieses Event beweist, dass Videospielmusik live gespielt nicht nur funktioniert, sondern begeistert.

