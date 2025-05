F1 25: EA SPORTS veröffentlicht den neuen F1-Teil

Electronic Arts hat mit F1 25 das offizielle Spiel zur FIA Formel-1-Weltmeisterschaft 2025 veröffentlicht. Ab sofort ist das Rennspiel für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erhältlich. F1 25 bringt Fans der Königsklasse des Motorsports so nah wie nie zuvor an das echte Rennerlebnis – mit neuen Features, realistischer Grafik und innovativem Gameplay.

F1 25 startet mit vielen Neuerungen

Eine der größten Neuerungen in F1 25 ist die überarbeitete My Team 2.0-Karriere. Spieler:innen können als Teambesitzer nicht nur ihr eigenes Team managen, sondern auch strategische Entscheidungen treffen, Fahrer auswählen und am Renngeschehen teilnehmen. Dabei wechseln sie während des Rennwochenendes sogar aktiv zwischen beiden Teamfahrern – ein Novum in der Serie.

Ein weiteres Highlight ist die Rückkehr des beliebten Story-Modus Braking Point. In der dritten Ausgabe der Story erleben die Spieler:innen eine emotionale Geschichte über zwei Rennsaisons hinweg. Mit mehreren Fahrerperspektiven, dynamischen Wendungen und alternativen Enden bietet Braking Point noch mehr Tiefe und Immersion. Neu im Line-up ist zudem das Team Konnersport, das nun auch in My Team zur Auswahl steht.

F1 25 mit filmischer Verbindung und Realismus pur

Ein besonderer Leckerbissen für Film- und Formel-1-Fans: In F1 25 können Spieler:innen als fiktives Team APXGP aus dem kommenden Apple Original Film „F1 DER FILM“ antreten.

Einmal als Sonny Hayes, gespielt von Brad Pitt, über die Rennstrecke flitzen, ist also kein Problem. Zum Launch ist ein exklusives Vorschaukapitel spielbar, weitere Inhalte folgen ab bereits ab Heute (30.05.2025).

Dank modernster LIDAR-Technologie bietet F1 25 eine bisher unerreichte Streckengenauigkeit. Fünf Grand-Prix-Strecken – darunter Suzuka, Miami und Melbourne – wurden digital gescannt, um jedes Detail der Rennstrecke realitätsgetreu wiederzugeben. So spüren Spieler:innen jeden Bordstein, jede Bodenwelle und jeden Höhenunterschied – genau wie in einem echten F1-Auto.

Individuelle Anpassung und eSport-Feedback

Ein weiteres Feature von F1 25 ist der neue Decal-Editor, mit dem Fahrzeuge und Charaktere individuell gestaltet werden können. Designs lassen sich frei verschieben, drehen und skalieren. Ergänzt wird das Ganze durch anpassbare Fahrernummern, neue Schriftarten und Sponsorendesigns, die die visuelle Identität fiktiver Marken im Spiel widerspiegeln.

Die Fahrphysik wurde in enger Zusammenarbeit mit professionellen eSport-Fahrern sowie der Community verbessert. Ziel war es, ein möglichst authentisches Fahrgefühl zu schaffen, das Profis wie Einsteiger gleichermaßen begeistert.

Prominenter Launch mit Lewis Hamilton und Kylian Mbappé

Zur Feier des Launchs von F1 25 Iconic Edition trat der siebenfache Weltmeister Lewis Hamilton in einem Sprintrennen gegen Fußball-Superstar Kylian Mbappé an – kurz vor dem FORMULA 1 ARAMCO GRAN PREMIO DE ESPAÑA 2025. Das Video des spektakulären Duells ist online abrufbar und sorgt bei Fans für zusätzliche Begeisterung.

Die zwei Größen ihres Sports haben sichtlich viel Spaß beim zocken des neuen Ablegers und übertragen diesen Spaß auch auf die Zuschauer.

Der neueste Ableger der Formel 1 Serie ist ab sofort erhältlich, für alle, die die volle Dosis Motorsport wollen. Mit realistischer Grafik, dramatischen Storys und echtem Teammanagement. Jetzt in die neue Formel-1-Saison starten!

Übernehmt einen der vielen F1 Wagen und versucht, den aktuellen Weltmeister Max Verstappen vom Thron zu stürzen.

Übernehmt einen der vielen F1 Wagen und versucht, den aktuellen Weltmeister Max Verstappen vom Thron zu stürzen.