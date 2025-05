Erlebt Sandkasten-Erinnerungen im neuen Trailer von RoadCraft

Mit atemberaubender CGI, unterstützt von Digic Entertainment – dem Studio, das auch den epischen The Angels of Death CGI-Trailer für Space Marine 2 erstellt hat – bleibt der „Sandbox Memories“-Trailer von RoadCraft den technischen und grafischen Fähigkeiten des Spiels treu und versetzt einen in den Sandkasten zurück. Die majestätische visuelle Kulisse verschmilzt mit den vertrauten Bildern eines Kindes, das mit Bauwagen spielt. Bereitet euch darauf vor, dieses magische Gefühl in einer fortgeschrittenen Version eurer Kindheit im Hinterhof wiederzuerlangen, wo die einzige Grenze eure Fantasie und die eurer Spielplatzpartner ist! Sammelt beeindruckende Fahrzeuge, stellt den Fuhrpark so zusammen, wie ihr es für richtig haltet, und erfindet mit euren Freunden Geschichten und Szenarien.