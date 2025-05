Elgato stellt „Stream Deck Everywhere“-Strategie auf der Computex vor

Elgato präsentiert auf der Computex bahnbrechende Neuerungen für das Stream Deck-Ökosystem

Elgato, ein führender Anbieter von Lösungen für Content-Erstellung und Tochterunternehmen von Corsair, bringt frischen Wind in das Stream Deck-Ökosystem. Im Rahmen der neuen Strategie „Stream Deck Everywhere“ stellt das Unternehmen auf der diesjährigen Computex vier innovative Produkte vor, mit dem Ziel, leistungsstarke und individuell anpassbare Steuerungslösungen für noch mehr Nutzer und Einsatzbereiche bereitzustellen.

„Stream Deck ist für viele Kreative unverzichtbar geworden. Doch bisher blieb sein volles Potenzial für zahlreiche andere Nutzergruppen unerschlossen“, erklärt Julian Fest, General Manager bei Elgato. „Mit unseren neuen Produkten öffnen wir Stream Deck für Entwickler, Tüftler und Hersteller, die nach einer bewährten, anpassungsfähigen Steuerungslösung suchen. Denn Stream Deck ist weit mehr als nur ein Gerät – es ist eine vielseitige Plattform.“

Stream Deck Module: Flexibel, robust, bereit zur Integration

Das neue Stream Deck Module richtet sich an Entwickler, DIY-Enthusiasten und Unternehmen. Es basiert auf der bekannten Stream Deck-Technologie, ist jedoch kompakter und lässt sich nahtlos in eigene Produkte und Projekte integrieren – ohne aufwändige Eigenentwicklungen. Erhältlich mit 6, 15 oder 32 Tasten in einem stabilen Aluminiumgehäuse, kann es direkt in Maschinen, Halterungen oder individuelle Workstations eingebaut werden.

Die Module sind vollständig kompatibel mit der Stream Deck Software sowie einer Vielzahl von Drittanbieter-Anwendungen. Eine umfassende Dokumentation erleichtert die schnelle und effiziente Integration.

Network Dock: Stream Deck an jedem Ort einsetzen

Das neue Network Dock erweitert die Einsatzmöglichkeiten von Stream Deck deutlich. Es erlaubt eine kabelgebundene Ethernet-Anbindung – ideal für komplexe Setups, Remote-Installationen oder maßgeschneiderte Anwendungen. Das Dock unterstützt sowohl PoE- als auch Nicht-PoE-Netzwerke, und die IP-Konfiguration erfolgt direkt am Gerät. Es kann eigenständig oder in Kombination mit dem Stream Deck XL genutzt werden und bringt Steuerung dorthin, wo sie benötigt wird – weit über den Schreibtisch hinaus.

Virtual Stream Deck: Digitale Steuerung neu gedacht

Mit dem Virtual Stream Deck (VSD) bringt Elgato die bekannte Stream Deck-Funktionalität erstmals vollständig in die digitale Welt. Die rein softwarebasierte Lösung erlaubt es Nutzern, virtuelle Steuerflächen flexibel auf dem Desktop zu platzieren – dauerhaft sichtbar oder per Hotkey abrufbar. So wird die Steuerung noch zugänglicher, unabhängig von Hardware.

Zunächst ist VSD exklusiv für Besitzer ausgewählter Elgato- und Corsair-Produkte (wie dem Xeneon Edge Monitor oder der Scimitar Elite WE SE-Maus) verfügbar. In Kürze soll die Software jedoch für weitere Geräte geöffnet werden und so Touchscreens, Mäuse und Tastaturen in smarte Steuerzentralen verwandeln.

Scissor-Tasten: Taktile Präzision für Power-User

Neu vorgestellt wird auch eine Stream Deck-Variante mit modernen Scissor-Tasten. Diese bieten einen kürzeren Hub und eine schnellere, präzisere Reaktion als herkömmliche Membran-Tasten. Das Ergebnis: ein schnelles, angenehmes Tippgefühl, das sich ideal für häufige Eingaben und neue Einsatzszenarien eignet, bei denen schnelle Interaktion gefragt ist.

Stream Deck wird zur universellen Steuerplattform

Was einst als Tool für Content Creators begann, hat sich zu einer flexiblen Steuerplattform für unterschiedlichste Arbeitsbereiche entwickelt. Die neuen Produkte markieren einen Wendepunkt: Steuerung ist nicht mehr an ein einzelnes Gerät oder den Arbeitsplatz gebunden. Dank modularer Hardware, offener Schnittstellen und integrierter Software können Creator, Unternehmen und Entwickler individuelle Workflows gestalten und die Steuerung der Zukunft neu definieren.

Über Elgato

Elgato ist ein globaler Marktführer für audiovisuelle Technologien und unterstützt Content Creators sowie digitale Profis bei der Umsetzung ihrer kreativen Visionen. Das Portfolio umfasst preisgekrönte Produkte wie Kameras, Mikrofone, Beleuchtung, Capture-Karten und Steuerpulte. Als Teil der Corsair-Gruppe (NASDAQ: CRSR) profitiert Elgato von einem starken globalen Vertriebsnetz und kontinuierlicher Innovationskraft.

