Eaton stellt 3P Ellipse USV vor

Eaton, ein auf intelligentes Energiemanagement spezialisiertes Unternehmen, präsentiert mit der 3P Ellipse USV eine neue Lösung für die unterbrechungsfreie Stromversorgung. Die neue USV ist schlank, attraktiv gestaltet und leise im Betrieb. Somit ist sie eine einfach handhabbare Lösung für Backup-Stromversorgung vom Wohngebäude, über kleine Unternehmen bis hin zu Point-of-Sale-Anwendungen.

„In einer Welt, in der Arbeiten von überall Alltag geworden ist, ist die einfache Cloud-Anbindung über die optionale CLOUD-PS-Karte ein besonders überzeugendes Merkmal für Geschäftsanwendungen. Dieses Feature verwandelt die Eaton 3P Ellipse in eine USV mit Fernüberwachungsfunktion, indem es nahtlosen Echtzeit-Zugriff auf Status und Benachrichtigungen über eine mobile App oder einen Webbrowser ermöglicht. Anwender können auch sensible elektrische Anwendungen mit gutem Gefühl betreiben, da sie sich auf den Überspannungsschutz nach den anspruchsvollen Standards der IEC 61643-11 verlassen können, der ein hohes Schutzniveau gewährleistet. Eaton 3P Ellipse kann so installiert werden, wie es am besten zu den Nutzern und ihrer Umgebung passt, denn das moderne Aussehen des Gehäuses geht einher mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten“, sagt Simon Feger, Produkt Support Manager bei Eaton.

Im Vergleich zum Vorgängermodell steigt die Wirkleistung um bis zu 12 Prozent an, sodass eine typische Laufzeit von 15 bis 20 Minuten möglich wird. So kann sie mehr Geräte für eine breite Palette von Anwendungen schützen, vom Home-Entertainment-System bis hin zu Gaming-PCs. Bezüglich der Anschlüsse sind DIN/IT (Schuko), FR- und IEC-Optionen möglich. So bietet sie eine große Auswahl in einem Markt, der überwiegend von IEC dominiert wird. Die Varianten mit 550 VA – 900 VA verfügen über vier Steckdosen, die Varianten mit 1.300 VA – 1.700 VA sogar acht Steckdosen.