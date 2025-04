Survival Kids startet zusammen mit der Nintendo Switch™ 2

Während der Nintendo Direct zum Launch der Nintendo Switch 2 wurden auch einige Starttitel präsentiert, eines davon ist Survival Kids von Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI). Hier werden direkt die innovativen Funktionen der neusten Konsolengeneration in einem neu interpretierten Klassiker zur Geltung gebracht. Dank der innovativen Kommunikations- und Game-Sharing-Funktionen der neuen Konsole können sich die Spielenden effizienter kooperieren und gemeinsame Strategien entwickeln, während sie sich den Herausforderungen des Überlebens stellen.

Survival Kids ist ab dem 5. Juni 2025 zu einem UVP von 49,95 € erhältlich.

In Survival Kids schlüpfen die Spielenden in die Rolle von vier neugierigen Kindern. Nachdem diese eine zerflederte Karte entdeckt haben, begeben sie sich auf eine gemeinsame Reise in eine geheimnisvolle, verborgene Welt. Dabei stranden sie auf einer Reihe unerforschter Inseln, die sich auf den Rücken riesiger Whurtles (Wal-Schildkröten-Kreaturen) befinden. Im Teamwork erkunden sie die Umgebung, sammeln Ressourcen und stellen wichtige Werkzeuge her. Im lokalen und Online-Koop können so bis zu vier Spielende gemeinsam Holz hacken, kochen, fischen und Rätsel lösen. Dabei müssen sie sich stets unvorhersehbaren Gefahren ihrer Umgebung stellen.

Ursprünglich erschien Survival Kids im Jahre 1999 für den Game Boy Color. Mit seinen offenen Überlebensmechaniken mit Erkundung, Basteln und Geschichte kombiniert war es seiner Zeit voraus. Die moderne Neuinterpretation baut auf dem Abenteuergeist des Originals auf und führt dabei neue Koop-Gameplay-Elemente ein.

Zusammen geht’s besser!

Crafting, Erkundung und Werkzeuge sind so konzipiert, dass sie besser funktionieren, wenn man mit anderen Spielenden zusammen arbeitet. Natürlich kann man auch alleine einen Baum fällen, aber in Zusammenarbeit mit einem Freund bringt man den Baum mit der Hälfte der Arbeit zu Fall! Egal, ob mit Freunden und Familie zu Hause auf der Couch oder online, das beste Survival Kids-Erlebnis bekommt man, wenn man es gemeinsam spielt!

Überleben leicht gemacht!

Das intuitiven Crafting-System verzichtet auf eine Inventarverwaltung und so gibt es keine Notwendigkeit für komplizierte Menüs, in denen man Hunderte von Gegenständen verwalten muss. Die Spielende sammeln einfach die Materialien, die sie zum Herstellen benötigen und schon können sie loslegen.

Ein Inselparadies

Im Spiel erwachen die Inselwelten mit einer lebendigen Grafik im Cartoon-Stil, einem verspielten Soundtrack und charmanten Soundeffekten zum Leben. Das alles wird mit einer einfachen Spielmechanik gepaart und mit einer zugänglichen Benutzeroberfläche wird es zu einem Erlebnis, das Spielende jeden Alters fesseln wird!

Neue Horizonte

Survival Kids ist exklusiv für die Nintendo Switch 2 erhältlich und nutzt die einzigartigen Kommunikations- und Game-Sharing-Funktionen der neuen Konsole, um das Spielerlebnis zu verbessern und den Multiplayer-Spaß zu steigern!