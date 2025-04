So hat sich das Spiel über die Jahre verändert

Innerhalb weniger Jahre hat sich die Künstliche Intelligenz (KI) zu einer der wichtigsten Technologien entwickelt. Vor allem im Bereich des Online Glücksspiels. Aber auch Gamer spüren, wie die KI ihre Spiele verändert hat. Wer sich die Entwicklung der Videospiele über die letzten Jahre ansieht, der wird feststellen, dass die KI heute derart stark integriert ist, dass sie wohl ein fester Bestandteil bleiben wird. Fluch oder Segen?

KI: Einerseits wird der Spielspaß verbessert, andererseits die Sicherheit erhöht

Es ist kein Geheimnis: Die KI ist die Technologie mit dem höchsten Stellenwert sowie dem größten Einfluss und einem enormen Potenzial – man könnte sagen, die KI-Technologie steht erst am Ende ihrer noch sehr langen Reise. So auch im Bereich des Online Glücksspiels. Auch wenn die KI seit geraumer Zeit ein fester Bestandteil in Online Casinos ist, so ist sie erst seit kurzem wirklich spürbar. Denn die KI erkennt, welche Spiele gespielt werden, weiß die individuellen Vorlieben und kann dann anhand dieser Informationen die passenden Spiele empfehlen. Des Weiteren schafft die KI auch entsprechende Angebote für die Spieler.

Wer im Online Casino sein Glück auf die Probe stellen will, sollte sich im Vorfeld natürlich mit der Thematik der Seriosität befassen. Wichtig ist, nur in Online Casinos zu spielen, die auch eine Lizenz haben. Das muss übrigens nicht unbedingt die deutsche Lizenz sein. Wer Casino-Spiele ohne 5-Sekunden-Regel spielen will oder keine Lust auf einen Maximaleinsatz von 1 Euro hat, sollte sich daher auf die Suche nach Anbietern mit Lizenzen machen, die von einer internationalen Glücksspielbehörde ausgestellt wurden.

Es mag zwar das Argument geben, der deutsche Glücksspielstaatsvertrag wäre in erster Linie für den Spielerschutz geschaffen worden, doch tatsächlich hat man mit dem Regelwerk den Spielspaß zerstört. Spielerschutz kann heute ebenfalls mit der KI geschaffen werden – so kann die KI etwa geringfügige Abweichungen von Routinen oder ungewöhnliche Verhaltensmuster erkennen. Das heißt, die KI kann nicht nur Hackerangriffe abwehren, sondern erkennt auch, wenn der Spieler auffällig ist und mitunter Hinweise aufflammen, die auf ein Spielsuchtproblem hinweisen.

Auch im Bereich der Videospiele ist viel passiert

Sieht man sich die Casino-Spiele und die Videospiele an, so wird man einige Gemeinsamkeiten feststellen – vor allem, seit die Online Casinos auch auf die Gamification setzen. Dadurch können die Spieler an das Casino Game gefesselt werden, weil es um Punkte, Levels oder auch um Bestenlisten geht.

Auch in Videospielen ist bereits das eine oder andere Casino aufgetaucht: So konnte man im Wild West-Klassiker „Red Dead Redemption 2“ das Glück im Saloon auf die Probe stellen und in „GTA 5“ war es ebenfalls möglich, ein Casino zu besuchen. Ob das auch im sechsten Teil der Serie, der für Herbst 2025 erwartet wird, der Fall sein wird, ist noch unbekannt.

Dass die KI in Videospielen immer häufiger zum Einsatz kommt, ist ebenfalls kein Geheimnis. Die KI ist in der Lage, dass sie die Spielstärke derart anpasst, dass der Spieler nicht überfordert, aber gefordert wird. Gab es früher nur starre Einstellungen wie „einfach“, „mittel“ oder „schwer“, so reagiert das Spiel heute auf die Fähigkeiten der Spieler. Auch die interaktiven Avatare und Nicht-Spieler-Charaktere haben sich durch den Einsatz der KI stark verändert und sind heute ernstzunehmende Gegner oder Partner geworden. Das garantiert langanhaltenden Spielspaß.

Was darf man sich von der Kombination aus KI, Virtual und Augmented Reality erwarten?

Letztlich gibt es auch noch andere Technologien, die immer wichtiger werden und vor allem in Kombination mit der KI durchaus für Furore sorgen. Etwa Virtual Reality (VR). Noch ist zwar nicht möglich, in eine eigene Welt einzutauchen, wie das bei „Ready Player One“ der Fall ist, aber wohl wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis es auch hier maßgebliche Veränderungen bzw. Verbesserungen geben wird. Vor allem auch mit Blick in Richtung der Tatsache, dass es hier die Kombination mit der KI gibt.

Des Weiteren darf auch die Augmented Reality (AR) nicht außer Acht gelassen werden. Auch hier kann es dann in der Kombination mit KI und VR revolutionäre Veränderungen geben.