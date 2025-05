Pokerturniere in Deutschland ab Mai 2025: Die Highlights für Pokerfans

Poker erlebt in Deutschland eine Renaissance. Immer mehr Spieler möchten sich nicht nur online, sondern auch bei echten Turnieren mit anderen messen. Wer die richtige Mischung aus Spannung, Strategie und Wettbewerb sucht, findet ab Mai 2025 zahlreiche hochkarätige Pokerturniere quer durchs Land. Von regionalen Highlights bis zu europäischen Großevents ist für jede Spielstärke und jeden Geschmack etwas dabei.

German Poker Days: Regionale Turniere für jedermann

Wer den Einstieg in die Turnierwelt sucht oder sein Können auf lokaler Ebene unter Beweis stellen möchte, sollte die German Poker Days fest im Blick behalten. Diese beliebte Turnierserie richtet sich an Hobbyspieler ebenso wie an ambitionierte Amateure und bietet ein abwechslungsreiches Programm.

Den Auftakt macht die Poker-Landesmeisterschaft Niedersachsen, die am 16. Mai 2025 in Osnabrück ausgetragen wird. Hier geht es nicht nur um Preisgelder, sondern auch um den Titel des besten Pokerspielers des Bundeslandes. Mit einer freundlichen Atmosphäre und moderaten Buy-Ins ist dieses Event perfekt, um erste Erfahrungen im Turnierpoker zu sammeln oder sich mit anderen regionalen Größen zu messen.

Nur eine Woche später, am 23. Mai 2025, geht es mit dem Lüneburger Super Deepstack weiter. Dieses Turnier ist besonders für Spieler spannend, die Wert auf viel Spielraum und tiefere Stacks legen. Durch die größere Anzahl an Chips zu Beginn gibt es mehr Möglichkeiten für strategisches Spiel und ausgefeilte Manöver – ideal für alle, die nicht nur auf Glück setzen wollen.

Ein weiteres Highlight folgt am 24. Mai 2025 in Aumühle, wo ebenfalls ein Super Deepstack Event stattfindet. Die Aumühler Turniere sind bekannt für ihre entspannte Atmosphäre und die gute Organisation – perfekte Bedingungen, um fokussiert zu spielen und neue Kontakte in der Poker-Community zu knüpfen.

Anfang Juni, genauer gesagt am 5. Juni 2025, trifft sich die norddeutsche Pokerszene zur Stadtmeisterschaft Delmenhorst. Neben dem Titel als bester Spieler der Stadt winken attraktive Preise und der Respekt der regionalen Szene.

Nur einen Tag später geht es erneut nach Osnabrück, wo am 6. Juni 2025 die Deutsche Meisterschaft im Texas Hold’em der German Poker Days ausgetragen wird. Dieses Turnier zählt zu den prestigeträchtigsten Events der Serie und zieht Teilnehmer aus dem gesamten Bundesgebiet an. Hier treffen ambitionierte Amateure auf semiprofessionelle Spieler – eine großartige Gelegenheit, sich auf höherem Niveau zu beweisen.

Parallel dazu findet am selben Tag ein weiteres Super Deepstack Turnier in Lüneburg statt, gefolgt von einem weiteren Event in Aumühle am 7. Juni 2025. Gerade Spieler, die mehrere Turniere nacheinander spielen möchten, finden hier eine ideale Gelegenheit, sich intensiv dem Turnierpoker zu widmen und Erfahrung zu sammeln.

Große Pokerfestivals in Europa mit deutscher Beteiligung

Wer den nächsten Schritt wagen möchte und nach internationalen Turnieren Ausschau hält, sollte sich die Pokerfestivals in Rozvadov vormerken. Das King’s Resort in Tschechien – nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt – ist längst ein Hotspot für Pokerfans aus aller Welt geworden. Auch viele deutsche Spieler reisen regelmäßig zu den dortigen Großevents.

Schon im Mai 2025 startet die Deutsche Poker Tour (DPT), die vom 12. bis 18. Mai 2025 im King’s Resort stattfindet. Mit einem garantierten Preispool von 300.000 Euro gehört sie zu den wichtigsten Turnieren der deutschsprachigen Pokerlandschaft. Die DPT ist bekannt dafür, ein starkes Teilnehmerfeld zu bieten, ohne dass der Buy-In astronomische Höhen erreicht – perfekt für ambitionierte Spieler, die größere Herausforderungen suchen.

Direkt im Anschluss daran folgt das France Poker Festival (FPF) vom 19. bis 25. Mai 2025, ebenfalls in Rozvadov. Auch hier werden attraktive Preisgelder garantiert: Ganze 500.000 Euro liegen im Preispool. Das FPF zieht nicht nur französische Spieler an, sondern ist auch bei deutschen Teilnehmern äußerst beliebt, was für ein bunt gemischtes, internationales Feld sorgt.

Nach den intensiven Mai-Wochen hält das King’s Resort noch ein weiteres Highlight bereit: Vom 6. bis 16. Juni 2025 findet dort The Festival Rozvadov statt. Mit einem garantierten Preispool von 1.000.000 Euro gehört dieses Event zu den größten europäischen Pokerfestivals überhaupt. Neben klassischen Texas Hold’em-Turnieren umfasst das Festival auch Varianten wie Pot Limit Omaha und zahlreiche Side-Events, was es besonders abwechslungsreich und spannend macht.

Viele deutsche Spieler nutzen Rozvadov nicht nur wegen der attraktiven Turniere, sondern auch wegen der guten Erreichbarkeit und der internationalen Atmosphäre. Wer sich hier behaupten kann, sammelt wichtige Erfahrungen auf einem deutlich höheren Wettbewerbsniveau.

Flexibel bleiben: Auch online warten starke Pokererlebnisse

Natürlich gibt es immer wieder Situationen, in denen eine Reise zu einem Live-Turnier nicht möglich ist – sei es aus beruflichen Gründen, familiären Verpflichtungen oder schlicht wegen der Entfernung. Doch zum Glück bedeutet das heute nicht, auf spannende Pokeraction verzichten zu müssen.

Wer flexibel bleiben und sich trotzdem mit Spielern aus aller Welt messen möchte, hat die Möglichkeit, von überall aus pokern. Zahlreiche moderne Poker-Apps bieten Turniere, Cash Games und Sit-and-Gos direkt auf dem Smartphone oder Tablet an – mit hochwertigen Plattformen, sicheren Transaktionen und intuitiver Bedienung. Damit wird das nächste Turniererlebnis nur einen Fingertipp entfernt, egal ob im Zug, auf Reisen oder gemütlich von zu Hause aus.

Gerade für ambitionierte Spieler lohnt es sich, online zusätzliche Erfahrung zu sammeln, neue Spielstile kennenzulernen und die eigene Turnierfitness zwischen den Live-Events aufrechtzuerhalten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Internationale Turniere mit deutscher Beteiligung

Neben den Events in Rozvadov zieht es viele deutsche Pokerspieler auch zu den großen europäischen Klassikern. Eines der prestigeträchtigsten Turniere überhaupt ist die European Poker Tour (EPT) Monte-Carlo, die vom 30. April bis 10. Mai 2025 im mondänen Fürstentum ausgetragen wird. Obwohl Monte-Carlo für Glamour und hohe Buy-Ins bekannt ist, bietet die EPT-Serie eine Reihe von Turnieren für unterschiedliche Bankrolls – inklusive spannender Satellites, die den Einstieg erleichtern.

Später im Jahr steht dann die EPT Barcelona an, geplant vom 18. bis 31. August 2025. Barcelona gilt unter vielen Profis als einer der schönsten Stopps der Tour, nicht nur wegen der sonnigen Lage, sondern auch wegen der riesigen Teilnehmerfelder und lukrativen Preisgelder. Hier treffen sich sowohl internationale Stars als auch ambitionierte Amateurspieler, um die begehrten Titel zu kämpfen.

Besonders erfreulich: Deutsche Pokerspieler sind auf beiden EPT-Stopps traditionell stark vertreten. Namen wie Hossein Ensan, Koray Aldemir oder Christopher Frank haben bereits bewiesen, dass deutsche Spieler auf internationaler Bühne glänzen können – und wer weiß, vielleicht schreibt 2025 ein neues Talent seine eigene Erfolgsgeschichte.