Oblivion Remastered – Bethesda erweckt Kult-RPG zu neuem Leben

„Zurück nach Cyrodiil“ – Bethesda erweckt mit Oblivion Remastered ein legendäres Kapitel der RPG-Gaming-Geschichte zu neuem Leben. Eines der einflussreichsten Rollenspiele der frühen 2000er ist ab sofort erhältlich und bringt nicht nur optisch neuen Glanz, sondern auch verbesserte spielmechanische Raffinesse. Schon gleich zu Beginn des Spiels wird klar, was als Remaster beginnt, entfaltet sich als Hommage an eine Ära der pixelprächtigen Rollenspiele.

Ein Remaster mit Seele – nicht einfach nur schöner, sondern auch optimierter

„Wir wollten nie ein Remake machen“, schreibt Bethesda in seiner offiziellen Botschaft auf X. „Sondern ein Remaster, das das Spiel so zeigt, wie man es in Erinnerung hat – nur mit der Technik von heute.“ Genau hier liegt die Philosophie des Projekts: Oblivion Remastered bleibt dem Original treu – auch in seinem kantigen Charme. Zwar wurde das Spiel technisch überarbeitet, doch es wurde keineswegs ersetzt. Stattdessen entstand in enger Zusammenarbeit mit dem Partnerstudio Virtuos ein Remaster, das mit großem Respekt für das Ursprungsmaterial umgesetzt wurde. Im Zuge dessen wurden jede Animation, jede Textur und sogar die gesamte Klanglandschaft vollständig neu orchestriert – und dennoch ging das ikonische Originalgefühl dabei nicht verloren.

Nach den ersten Spielstunden fühlt es sich auch genau so an. Eine ausführliche Review von Game2Gether folgt demnächst. Die Remastered-Fassung wirkt nicht wie ein Produkt der Gegenwart, sondern vielmehr wie ein entstaubtes und auf Hochglanz poliertes Artefakt aus der Vergangenheit – ein digitales Erinnerungsstück gegen die Vergänglichkeit nostalgischer Erinnerungen.

Oblivion Remastered: Cyrodiil in 4K

Technisch macht das Remaster einen großen Sprung, denn Oblivion läuft jetzt auf der Unreal Engine 5 und Cyrodiil zeigt sich in einer Pracht, die selbst Altmer-Poeten vor Ehrfurcht erstarren lassen. Der Trailer zeigt von Nebelschwaden umhüllte Wälder, deren Blätter im Wind rascheln, gleißende Sonnenuntergänge über der Goldküste und vieles mehr – das „alte“ Land Cyrodiil fühlt sich wie neu an.

Die wichtigsten visuellen Verbesserungen sind:

4K-Auflösung bei stabilen 60 FPS

Neu modellierte Charaktere und Umgebungen

Dynamisches Wetter- und Lichtsystem

Echtzeit-Schatten, volumetrischer Nebel, überarbeitete Wassereffekte

Neue Lipsync-Algorithmen und vollständig überarbeitete Audioaufnahmen

Die Kaiserstadt scheint auf den ersten Blick nun noch mehr wie das pulsierende Herz des Reiches zu wirken – imposant, fremd und einladend zugleich.

Neuer Komfort, alte Möglichkeiten: Mit Feingefühl überarbeitete Systeme

Das Remaster optimiert das Original in allen Bereichen. Dementsprechend wurde auch das Fortschrittssystem ausbalanciert: der Levelaufstieg soll sich flüssiger anfühlen und die Feindskalierung gerechter, so Bethesda. Außerdem soll die Tiefe erhalten bleiben: Wer will, kann immer noch stundenlang Fertigkeiten leveln, im Menü versinken oder beim Alchemisten im Umland nach seltenen Zutaten fahnden.

Die wichtigsten Neuerungen in Oblivion Remastered sind:

Sprintfunktion und modernisierte Steuerung

Überarbeitetes Inventar- und Kartenmenü

Verbesserte Kamera für First- und Third-Person-Perspektive

Erweiterte Barrierefreiheit

Deutlich verbesserte Wegfindung und Dialogführung

Es wird deutlich, dass die Grenzen zwischen Komfort und Komplexität neu vermessen wurden und es scheint auch hier so zu sein, dass Oblivion Remastered ein Spiel für diejenigen sein wird, die Geduld, Neugier und eine Prise Rollenspiel-Romantik mitbringen.

Knights of the Nine und Shivering Isles

Egal, ob man als neuer Held in die ayleïdischen Ruinen hinabsteigt oder sich erneut aufmacht, das Septim-Blut auf den Thron zu führen – Oblivion Remastered bietet eine nahtlos integrierte Gesamterfahrung inklusive beider DLCs. Von Anfang an sind sowohl Knights of the Nine als auch Shivering Isles mit an Bord – sorgfältig poliert, überarbeitet und so in das Hauptspiel eingebettet, als wären sie nie eigenständige DLCs gewesen.

Gerade Shivering Isles, das nach wie vor als eine der besten Erweiterungen in der Geschichte der Rollenspiele gilt, könnte im neuen technischen Gewand an atmosphärischer Dichte gewinnen.

Deluxe Edition: Für Sammler, Nostalgiker und Bewahrer des Arkanen

Für jene, die in den Details oder Bonus-Items die Magie suchen, ist die Deluxe Edition ein besonderes Angebot. Diese bietet:

Bonus-Quests und exklusive Waffen

Rüstungssets für Held und Ross

Digitales Artbook mit Konzeptzeichnungen

Offizieller Soundtrack – ein orchestraler Zeitsprung in MP3-Form

Ausblick: Oblivion, ein Remaster mit Rückgrat und Relevanz

Oblivion Remastered präsentiert sich als weit mehr als nur eine einfache Neuveröffentlichung. Vielmehr versteht es sich als ein Denkmal an eine Ära, in der Rollenspiele noch einen anderen Stellenwert hatten. In diesem Sinne könnte das Remaster sowohl eine Rückkehr für langjährige Fans als auch eine Einladung für Neueinsteiger darstellen.

Für Veteranen fühlt es sich wie eine emotionale Heimkehr in eine vertraute, geliebte Welt an. Für Neulinge hingegen könnte es der Beginn einer faszinierenden Entdeckungsreise sein – vielleicht sogar eine Offenbarung. Wie sich das entwickelt, wird letztlich die Zeit zeigen.

Oblivion Remastered – Technische Daten:

Titel: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered Plattformen: Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC (Steam, Microsoft Store, Game Pass)

Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC (Steam, Microsoft Store, Game Pass) Genre: Action-Rollenspiel (First- und Third-Person)

Action-Rollenspiel (First- und Third-Person) Veröffentlichung: 22. April 2025

22. April 2025 Sprachen: Vollvertonung DE, Untertitel in 10 Sprachen

Vollvertonung DE, Untertitel in 10 Sprachen Altersfreigabe: USK 12