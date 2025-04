NVIDIA News – DLSS in sechs neuen Titeln

Auch diese Woche gibt es von NVIDIA Neuerungen rund um DLSS 4 und den beliebten RTX-Technologien. Mittlerweile bieten über 700 Spiele und Anwendungen einen Support für die unterschiedlichen RTX-Technologien. Neu in der DLSS-4-Welt ist in dieser Woche ist unter anderem Steel Seed. DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution sind ab sofort in RuneScape: Dragonwilds, Tempest Rising und The Talos Principle: Reawakened verfügbar. Außerdem startet Clair Obscur: Expedition 33 mit DLSS Super Resolution und Commandos: Origins ist jetzt mit DLSS Super Resolution erhältlich.

Steel Seed: Im Stealth-Action-Abenteuer Steel Seed von Storm in a Teacup und ESDigital Games kämpft die Menschheit in einer düsteren Sci-Fi-Welt ums Überleben. Das Spiel erscheint am 22. April und bietet DLSS für optimale Leistung auf GeForce RTX-Grafikkarten. Wer eine GPU der GeForce RTX 50er-Serie sein Eigen nennt, kann dank DLSS Multi Frame Generation die höchsten Bildraten genießen, während RTX 40er-Grafikkarten die Leistung mit DLSS Frame Generation erheblich steigern können. Alle anderen können DLSS Super Resolution nutzen, das vom neuesten Transformer-AI-Modell angetrieben wird. Schon vor der Veröffentlichung können Spieler auf Steam eine Demo mit DLSS Super Resolution ausprobieren.

Im Stealth-Action-Abenteuer Steel Seed von Storm in a Teacup und ESDigital Games kämpft die Menschheit in einer düsteren Sci-Fi-Welt ums Überleben. Das Spiel erscheint am 22. April und bietet DLSS für optimale Leistung auf GeForce RTX-Grafikkarten. Wer eine GPU der GeForce RTX 50er-Serie sein Eigen nennt, kann dank DLSS Multi Frame Generation die höchsten Bildraten genießen, während RTX 40er-Grafikkarten die Leistung mit DLSS Frame Generation erheblich steigern können. Alle anderen können DLSS Super Resolution nutzen, das vom neuesten Transformer-AI-Modell angetrieben wird. Schon vor der Veröffentlichung können Spieler auf Steam eine Demo mit DLSS Super Resolution ausprobieren. Tempest Rising: Tempest Rising von Slipgate Ironworks ist ein klassisches Echtzeit-Strategiespiel, inspiriert von den großen RTS-Titeln der 90er und 2000er Jahre. Es versetzt die Spielenden in ein modernes, alternativ-historisches Kriegsszenario mit zwei spielbaren Fraktionen, die jeweils einzigartige Ansätze für Kampf und Wirtschaft bieten. Eine Vielzahl an Strategien garantiert die perfekte Taktik für jeden Spielertyp. Tempest Rising ist ab sofort im Early Access verfügbar, die vollständige Veröffentlichung folgt am 24. April. Die Leistung im Spiel kann durch DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution auf GeForce RTX-Grafikkarten beschleunigt werden.

Tempest Rising von Slipgate Ironworks ist ein klassisches Echtzeit-Strategiespiel, inspiriert von den großen RTS-Titeln der 90er und 2000er Jahre. Es versetzt die Spielenden in ein modernes, alternativ-historisches Kriegsszenario mit zwei spielbaren Fraktionen, die jeweils einzigartige Ansätze für Kampf und Wirtschaft bieten. Eine Vielzahl an Strategien garantiert die perfekte Taktik für jeden Spielertyp. Tempest Rising ist ab sofort im Early Access verfügbar, die vollständige Veröffentlichung folgt am 24. April. Die Leistung im Spiel kann durch DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution auf GeForce RTX-Grafikkarten beschleunigt werden. The Talos Principle: Reawakened: Die Definitive Edition des preisgekrönten First-Person-Puzzlespiels von Croteam und Devolver Digital ist ab sofort erhältlich. Das Spiel bietet mehr als ein gängiges Remaster. Neben einem komplett neuen Kapitel, dem Road to Gehenna DLC, bietet es eine stark verbesserte Grafik dank der Unreal Engine 5 sowie eine Vielzahl an Quality of Life-Verbesserungen und Überarbeitungen der Barrierefreiheit. Besitzer von Grafikkarten der GeForce RTX 40 Serie können die Bildraten im Spiel mit DLSS Frame Generation verbessern. Alle GeForce RTX-Spielenden können zudem DLSS Super Resolution oder DLAA für noch bessere Leistung aktivieren. NVIDIA Reflex reduziert die PC-Latenz und verbessert die Reaktionszeit beim Spielen. Die dedizierten Raytracing Kerne aller GeForce RTX-GPUs ermöglichen hohe Leistung bei hardwarebeschleunigten Raytracing-Effekten.

Die Definitive Edition des preisgekrönten First-Person-Puzzlespiels von Croteam und Devolver Digital ist ab sofort erhältlich. Das Spiel bietet mehr als ein gängiges Remaster. Neben einem komplett neuen Kapitel, dem Road to Gehenna DLC, bietet es eine stark verbesserte Grafik dank der Unreal Engine 5 sowie eine Vielzahl an Quality of Life-Verbesserungen und Überarbeitungen der Barrierefreiheit. Besitzer von Grafikkarten der GeForce RTX 40 Serie können die Bildraten im Spiel mit DLSS Frame Generation verbessern. Alle GeForce RTX-Spielenden können zudem DLSS Super Resolution oder DLAA für noch bessere Leistung aktivieren. NVIDIA Reflex reduziert die PC-Latenz und verbessert die Reaktionszeit beim Spielen. Die dedizierten Raytracing Kerne aller GeForce RTX-GPUs ermöglichen hohe Leistung bei hardwarebeschleunigten Raytracing-Effekten. RuneScape: Dragonwilds: In RuneScape: Dragonwilds von Jagex erkunden die Spielenden eine atemberaubende, von Anima verwüstete Landschaft. Dieses brandneue Abenteuer verbindet High Fantasy, RPG-Elemente und die ikonische Geschichte von RuneScape auf einem neuen Kontinent. RuneScape: Dragonwilds ist seit Kurzem im Early Access verfügbar und unterstützt ab dem ersten Tag DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution und DLAA.

In RuneScape: Dragonwilds von Jagex erkunden die Spielenden eine atemberaubende, von Anima verwüstete Landschaft. Dieses brandneue Abenteuer verbindet High Fantasy, RPG-Elemente und die ikonische Geschichte von RuneScape auf einem neuen Kontinent. RuneScape: Dragonwilds ist seit Kurzem im Early Access verfügbar und unterstützt ab dem ersten Tag DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution und DLAA. Clair Obscur: Expedition 33: Jedes Jahr erwacht die Malerin und malt eine verfluchte Zahl auf ihren Monolithen, woraufhin alle Menschen dieses Alters in Rauch verwandelt und verschwinden. Spieler begleiten Gustave und seine Expeditionskollegen auf ihrem verzweifelten Weg, den Todeskreislauf der Malerin zu durchbrechen. Clair Obscur: Expedition 33 von Sandfall Interactive und Kepler Interactive erscheint am 24. April und bietet DLSS Super Resolution und DLAA für schnelle Bildraten und beste Bildqualität auf GeForce RTX-Grafikkarten.

Jedes Jahr erwacht die Malerin und malt eine verfluchte Zahl auf ihren Monolithen, woraufhin alle Menschen dieses Alters in Rauch verwandelt und verschwinden. Spieler begleiten Gustave und seine Expeditionskollegen auf ihrem verzweifelten Weg, den Todeskreislauf der Malerin zu durchbrechen. Clair Obscur: Expedition 33 von Sandfall Interactive und Kepler Interactive erscheint am 24. April und bietet DLSS Super Resolution und DLAA für schnelle Bildraten und beste Bildqualität auf GeForce RTX-Grafikkarten. Commandos: Origins: In Commandos: Origins von Claymore Game Studios und Kalypso Media erleben die Spielenden die Anfänge der legendären Eliteeinheit aus dem Zweiten Weltkrieg. Diese neue Version der klassischen Commandos-Reihe führt zurück zu den Ursprüngen des Echtzeit-Taktik-Genres. Wer eine GeForce RTX-Grafikkarte sein Eigen nennt, kann die Bildraten mit DLSS Super Resolution beschleunigen.