NVIDIA News: DLSS 4 mit Multi Frame Generation bereichert immer mehr Titel

Auch in dieser Woche gibt es von NVIDIA wieder einige neue Informationen rund um DLSS 4 und die Liste der unterstützen Titel wächst weiter. Neu dabei sind Enotria: The Last Song, THE FINALS und Wild Assault.

Der Third-Person-PvP-Multiplayer-Shooter von Combat Cat Studios startet schon am 11. April und bringt epische 20-gegen-20-Kämpfe mit einer Reihe von anthropomorphen Charakteren mit einzigartigen tierischen Fähigkeiten mit sich. Grafisch basiert der Titel auf der Unreal Engine 5, dank DLSS 4 mit Multi Frame Generation und DLSS Super Resolution erreicht er auf den GeForce RTX 50-GPUs besonders hohe Bildraten, selbst bei 4K mit maximalen Einstellungen sind so, je nach GPU-Modell, bis zu 230 fps möglich. THE FINALS: In diesem Free-to-Play-Shooter von Embark Studios ist dank der zerstörbaren Welt jedes Match einzigartig. Die Spielenden bilden Teams und nehmen an Turnieren teil. In virtuellen Arenen kämpfen sie um den Titel des Champions. Dank RTXGI (RTX Global Illumination) ist mit einer GeForce-RTX-GPU hardwarebeschleunigtes Raytracing möglich. Somit werden reichhaltigere und realistischere globale Beleuchtungseffekte möglich. Das Licht wird so realistisch in der Umgebung reflektiert, reagiert auf Zerstörungen und interagiert sogar mit volumetrischem Nebel und Rauch. Natürlich sehen Licht und Schatten so viel besser aus. Der Titel unterstützte DLSS bereits seit seiner Veröffentlichung. Mit dem neuen Update kommt DLSS 4 mit Multi Frame Generation hinzu.

Der Soulslike-Titel von Jyamma Games wurde von italienischer Folklore inspiriert und spielt in einer wunderschönen, sonnigen Welt. Die Spielenden müssen sich mit einer Reihe einzigartiger, rollenverändernder Masken furchterregenden Gegnern stellen und die Realität mit der Macht von Ardore verändern, um die Geheimnisse von Enotria zu entschlüsseln. Der Titel erschien bereits letztes Jahr mit DLSS Frame Generation und DLSS Super Resolution. Durch das neue Update nimmt nun DLSS 4 mit Multi Frame Generation Einzug, wodurch die Leistung mit GeForce-GPUs der 50er-Serie weiter gesteigert wird. The Last of Us™ Part II Remastered: Dieser Titel sucht bekanntlich seinesgleichen und profitiert stark von NVIDIAs KI-Features. Mit DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution und DLAA kann man das ultimative PC-Erlebnis genießen und mit der NVIDIA-App kann man dank DLSS Super Resolution Override auf das neueste Transformer-AI-Modell aktualisieren.

Bei NVIDIA finden sich zu den neuen Titelen noch ein paar weitere, tiefergehende Vergleiche.