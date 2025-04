Narwal Freo Z10 Ultra – das neue Reinigungswunder

Narwal präsentiert mit dem Freo Z10 Ultra einen neuen, leistungsstarken und intelligenten Saug-Wisch-Roboter mit innovativen Features. Dank fortschrittlicher künstlicher Intelligenz erledigt er nicht nur zuverlässig die Reinigungsarbeiten, sondern er passt sich auch flexibel den verschiedenen Umgebungen an. Das neue Flaggschiff-Modell vereint höchste Saugkraft mit adaptiver Reinigung und vollautomatisierten Funktionen.

Mit einem maximalen Unterdruck von 18.000 Pa wird er zum wahren Turbo-Sauger. Dank der ausgeklügelten Partikeldetektion und spezieller Sensorik erkennt er selbst kleinste Staubpartikel. Der gesammelte Schmutz wird zum Vermeiden unangenehmer Gerüche vor der Entleerung in der Station zunächst getrocknet. Um auch hartnäckigen Schmutz, wie (Tier-)Haare zuverlässig zu beseitigen, verfügt er über die dynamische Anti-Tangle-Seitenbürste. Diese schwebt über dem Boden und verhindert so ein Verheddern der Haare im System.

Bei der Nassreinigung ist dank der dreieckigen EdgeReach Mopp-Verlängerung auch hartnäckiger Schmutz in schwer zugänglichen Ecken kein Problem. Mit einer Anpresskraft von 8 N sogt dabei für einen konstant hohen Abwärtsdruck. Das Adaptive DeepClean-System sorgt dabei für eine gründliche Reinigung von Teppichen und Hartböden, selbst bei schwierigen Verschmutzungen.

Der Narwal Freo Z10 Ultra lernt bei jeder Reinigung dazu, denn der intelligente Tiefenreinigungsexperte passt sich an alle Gegebenheiten um ihn herum an und merkt sich, wo er beim nächsten Durchlauf ein zweites Mal ans Werk gehen muss. Dabei hilft ihm das NarMind Pro Autonome System und die integrierte Dual-Kamera samt Dual-Chip-Reinigungsarchitektur. So wird die Umgebung genau erfasst und die Reinigungsstrategie in Echtzeit optimiert. Dabei erreicht er eine Präzision von 5 Millimetern und bietet eine Rechenleistung von 4 TOPS (Tera Operations per Second). So erkennt er zuverlässig über 200 verschiedene Objekte und vermeidet dabei unerwünschte Kollisionen mit Gegenständen oder Haustieren.

Für eine komfortable Bedienung ist eine lokale Sprachsteuerung integriert. Mit 30 verschiedenen Sprachbefehlen lässt sich der Saugroboter komfortabel bedienen. Die Technologie zur Auswertung ist vollständig integriert, sodass diese lokal, ohne Onlineübertragung erfolgen kann.

Für eine besonders hygienische Sauberkeit ist ein AI-Adaptive-Heißwasser-Moppwäsche integriert. Diese wäscht die Mopps abhängig von der Verschmutzung mit 45 °C bis 75 °C heißem Wasser. So haben schlechte Gerüche und Keime keine Chance. Die integrierte Absaugstation ist so dimensioniert, dass eine Entleerung erst nach 120 Tagen erforderlich wird.

Preis und Verfügbarkeit:

Ab heute ist der Narwal Freo F10 Ultra zu einem Preis von 1.299 € vorbestellbar. Alle, die früh dabei sind, erhalten ein besonders umfangreiches Zubehörpaket gratis. Vom 21. April bis zum 11. Mai gibt es dann im Webshop von Narwal einen Rabatt von 200 € zum Launch.