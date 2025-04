LEGOLAND Deutschland® Resort enthüllt das komplette LEGO® Festival Line up

Bald ist es so weit, vom 3. Mai bis zum 22. Juni startet im LEGOLAND Deutschland Resort das nagelneue LEGO Festival. Rund um den World Play Day am 11. Juni soll es Familien die Möglichkeit bieten, mehr Möglichkeiten zum gemeinsamen Spielen zu finden. Schließlich ist Spielen essenziell für erfolgreiches Lernen und die Entwicklung von Kreativität, sozialen Kompetenzen und Selbstvertrauen.

„Jetzt ist es an der Zeit, Spielen auf ein neues Level zu heben und bei unserem ersten LEGO Festival der Fantasie freien Lauf zu lassen. Wir freuen uns sehr in sieben LEGOLAND Resorts weltweit dieses ultimative Bau-Erlebnis zu schaffen, bei dem Tausende Kinder und ihre Eltern gemeinsames Spielen feiern. Ob beim Tanzen, Rocken oder nun auch beim Gaming mit LEGO Fortnite: Wir können es kaum erwarten, Familien dabei zu helfen, unvergessliche Momente miteinander zu erleben.”, Emily Stadelman, Global Brand Director LEGOLAND Parks

Das LEGO Festival bringt das Spielerlebnis auf die nächste Stufe. In fünf verschiedenen LEGO Festival Zonen, von denen jede ein eigenes Thema mit einem kultigen neuen LEGO Modell bietet, können die Gäste bauen, tanzen und rocken. Hier bringen sieben neue LEGO Charaktere zusätzlich Spannung, interaktiven Spielspaß und sorgen für strahlende Gesichter. Während der Reise durch die fünf Spielzonen können Eltern und Kinder einen „Play Pact“ abschließen, ein gemeinsames Versprechen auch zukünftig mehr zu bauen, lauter zu lachen, unermüdlich zu entdecken und nicht mit dem Spielen aufzuhören.

„Wir legen die Macht wieder in die Hände der Kinder und geben ihnen die Möglichkeit, genau so zu bauen, zu erschaffen und zu spielen, wie sie es möchten. Ein Leitgedanke, der sich deutlich in der neuen der LEGO Festival Marketingkampagne widerspiegelt.”, Rebecca Snell, Senior VP LEGOLAND Brand

Gaming Zone: Von Pixeln zu Steinen – in der LEGO Fortnite Gaming Zone wartet ein lebensgroßes Modell des beliebten Fortnite Charakters Kuschel-Teamleiter auf die LEGO-Fans. Die Master Model Builder investierten mehr als 75 Stunden und 21.000 LEGO-Steine in dieses Highlight. Alle LEGO Fortnite Fans können auch selber kreativ werden und ihren inneren Master Model Builder herauslassen. So können sie die Verlorenen Inseln mit eigenen, außergewöhnlichen Modelle erweitern. Und mit Abenteuer-Schali wartet der kultige LEGO Fortnite Charakter auf ein persönliches Kennenlernen.

Music Zone: Hier sorgt die ultimative LEGO Battle of the Bands Show für Rock Atmosphäre. Zusätzlich bietet diese Zone die Möglichkeit, Zugang zu allen Bereichen zu erhalten und die Band zu treffen.

Dance Zone: Hier kann man zu angesagten Beats groven und seine besten Moves zeigen. Währenddessen wird bei der DJ Good Vibes Dance Party der Beat Stein für Stein zu einem LEGO Mosaik aufgebaut.

Creative Zone: Hier führt der renommierte LEGO Master Model Builder Alec virtuell durch kreative Bau Abenteuer. Dabei besteht unter anderem die Möglichkeit, einen Keks in Form eines LEGO Minifiguren Kopfs zu gestalten.

Chill Out Zone: Der versteckte LEGO Garten mit farbenfrohen Blumenwänden lädt Familien zum gemeinsamen Entspannen ein. Hier können Eltern und Kinder LEGO Blumen bauen und die stetig wachsenden Blütenwände erweitern. Auf die jüngsten Gäste wartet eine LEGO DUPLO® Show mit dem freundlichen roten Häschen Hopsy – perfekt für Vorschulkinder.

Das LEGO Festival ist im regulären Eintrittspreis für das LEGOLAND Deutschland Resort enthalten, Tageskarten sind ab 44 Euro erhältlich. Es findet im Mai an allen Wochenenden und durchgängig vom 7. Juni bis 22. Juni statt. Darüber hinaus kann das LEGO Festival auch in sechs weiteren LEGOLAND Resorts weltweit erlebt werden: LEGOLAND Billund, LEGOLAND Californien, LEGOLAND Florida, LEGOLAND Korea, LEGOLAND New York und LEGOLAND Windsor.

Weitere Informationen finden sich auf der Festival-Webseite.