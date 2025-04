Koop-Trailer zum Multiplayer-Erlebnis von Roadcraft erschienen

Focus Entertainment und Saber Interactive haben einen Koop-Trailer zur kommenden Next-Gen-Schwermaschinen-Simulation RoadCraft veröffentlicht. Schon während des Steam Next Fest war die Demo sehr erfolgreich und besonders der Koop-Modus wurde ausgiebig gelobt. Der Trailer zeigt nun, wie viel größer das Spiel sein kann, wenn man sich gemeinsam mit Freunden an den Wiederaufbau macht. RoadCraft erscheint am 20. Mai für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC. Die Standard- und Rebuild-Editionen sind bereits auf Steam, im PlayStation Store und Microsoft Store vorbestellbar.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Das Sandbox-Gameplay von RoadCraft wird durch den Koop-Modus noch weiter aufgewertet. Bis zu vier Spielende können gemeinsam auf der Karte eines Hosts spielen. So kann man gemeinsam herausfinden, wie die Baumaschinen am besten zu bedienen und für den Wiederaufbau zu verwenden sind. Dabei teilt man sich untereinander die Aufgaben, Rollen und den Fuhrpark auf. Sollte man mal am tückischen Gelände verzweifeln, ist immer ein rettender Kran in der Nähe.

Der Online-Koop-Modus beinhaltet:

Cross-Platform Multiplayer

Drop-in/Drop-out Connection

Geteilter Fortschritt – Wählt zwischen dem Fortschritt des Hosts oder tretet als einfacher Gast bei

Eingebauter Voice Chat

Über RoadCraft:

Ein spezialisiertes Unternehmen widmet sich dem Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen verwüsteten Gebieten. Viele Herausforderungen warten darauf, gemeistert zu werden, um die lokale Wirtschaft wieder in Gang zu bringen: Trümmer werden beseitigt, beschädigte Maschinen ersetzt, Straßen erneuert und zerstörte Brücken wiederaufgebaut. Fahrzeuge müssen mit Bedacht durch verlassene Industrieanlagen, überflutete Dämme oder stillgelegte Solarfelder navigiert werden. Als Einsatzleitung gilt es, die Transportwege strategisch auf der Karte zu planen und sicherzustellen, dass keine Hindernisse den Fortschritt behindern. Dabei eröffnet sich die nächste Generation fortschrittlicher Simulationen – entwickelt von Saber Interactive, den Schöpfern von MudRunner und SnowRunner.

1 von 5